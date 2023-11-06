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АНАЛІТИКА

Врожай зернових та олійних цьогоріч сягне 81,6 мільйона тонн - прогноз УЗА

12:42 06.11.2023 |

Новини АПК

 

Українська зернова асоціація оновила оцінку потенційного врожаю 2023 року, збільшивши її ще на 1,1 млн тонн - до 81,6 млн тонн зернових та олійних.

Про це повідомляється на сайті галузевої асоціації, передає Укрінформ.

Постійне покращення цьогорічного прогнозу аналітики пояснюють сприятливими погодними умовами і кращою врожайністю більшості сільськогосподарських культур. Цього разу на розрахунки вплинуло збільшення очікуваного врожаю кукурудзи та соняшнику. При цьому в УЗА нагадали, що торік в Україні зібрали 73,8 млн тонн зернових та олійних.

"Оцінка врожаю пшениці у 2023 році залишилася на рівні 22 млн тонн (у 2022 було 20,2 млн тонн, а в 2021 - рекордні 33 млн тонн). Потенційний експорт пшениці у 2023/2024 МР може сягнути 16 млн тонн з урахуванням того, що на початку сезону перехідні залишки становили 4,4 млн тонн", - йдеться у повідомленні.

Врожай ячменю в УЗА прогнозують на торішньому рівні - 5,8 млн тонн, очікуваний експорт - 3 млн тонн. Очікування щодо врожаю кукурудзи в новому сезоні дещо покращилися - на 0,8 млн тонн - до 28,8 млн тонн. Це приблизно на 1,5 млн тонн більше, ніж зібрали торік. При цьому потенційний експорт кукурудзи може сягнути 23 млн тонн.

Врожай соняшнику в УЗА прогнозують на рівні 14,2 млн тонн проти торішніх 11,1 млн тонн, потенційний експорт - 0,6 млн тонн. Обсяги переробки соняшнику на олію сягнуть 13,2 млн тонн. Очікуваний урожай ріпаку - 4,2 млн тонн, експорт у 2023/2024 МР - 3,7 млн тонн. Сої, за прогнозами, зберуть 4,8 млн тонн, а експортують 3,3 млн тонн.

Таким чином, загальний експорт агропродукції рослинного походження з України у маркетинговому сезоні 2023/2024 потенційно може сягнути 50 млн тонн. Тоді як у минулому сезоні було експортовано 58 млн тонн сільськогосподарських товарів і сировини.

"УЗА вкотре наголошує, що загалом таких обсягів експорту в новому сезоні можна досягти тільки, якщо Україна зможе експортувати через свої чорноморські порти, а також за умови покращення та здешевлення логістики альтернативних маршрутів, зокрема й Дунайського шляху. Експорт зерна через українські порти та гарантування безпеки мореплавства у Чорному морі - єдиний шлях швидко та ефективно постачати українське зерно до країн, які вкрай його потребують", - наголошується у висновках Української зернової асоціації.

Як повідомлялося, за даними Українського клубу аграрного бізнесу, у жовтні 2023 року Україна експортувала 4,8 млн тонн агропродукції, що на 15% більше вересневого показника. Зокрема, експортовано 2,5 млн тонн зернових культур, 914 тис. тонн олійних, 508,7 тис. тонн олії та 491,5 тис. тонн макухи після вилучення рослинних олій.
 

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