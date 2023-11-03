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Кабмін схвалив експериментальний проєкт реєстрації домашніх тварин
16:53 03.11.2023 |
Кабінет Міністрів схвалив пропозицію Міністерства аграрної політики та продовольства і Міністерства цифрової трансформації про реалізацію протягом двох років експериментального проєкту з проведення ідентифікації та/або реєстрації домашніх тварин.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 3 листопада.
За словами Мельничука, мета пілотного проєкту з ідентифікації та/або реєстрації домашніх тварин:
* отримання оперативної та достовірної інформації про домашніх тварин,
* здійснення контролю за їхньою чисельністю та розмноженням,
* вакцинація проти сказу,
* забезпечення ветеринарно-санітарного та епізоотичного благополуччя.
Кабінет Міністрів також затвердив порядок реалізації цього експериментального проєкту.
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