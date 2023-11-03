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АНАЛІТИКА

Експорт агропродукції у жовтні зріс на 15% - УКАБ

23:03 02.11.2023 |

Новини АПК

Експорт агропродукції у жовтні зріс на 15% - УКАБ

 

У жовтні 2023 року Україна експортувала 4,8 млн тонн агропродукції, що на 15% більше вересневого показника.

Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ) за даними Державної митної служби, передає Укрінформ.

Зокрема, експортовано зернових культур - 2,5 млн т (пшениця - 52%, кукурудза - 45%), зростання до показника минулого місяця +20%. Олійних культур - 914,0 тис. т (ріпак - 48%, соєві боби - 48% та насіння соняшнику - 3%), зростання: +4%. Рослинні олії - 508,7 тис. т (соняшникова олія - 80%, ріпакова - 14% та соєва - 6%), зростання: +6%. Макухи після вилучення рослинних олій - 491,5 тис. т (соняшникова - 86%, соєва - 14%), зростання: +18%.

Як зазначається, обсяги експорту зросли, попри проблеми з маршрутами через річкові порти Дунаю - традиційне сезонне мілководдя, яке перешкоджає руху суден більшої тоннажності та зменшує навантаження на баржі.

"Частково збільшенню експорту сприяло долучення ще одного каналу транспортування - морських портів Одеської області, які зараз функціонують у межах тимчасового морського коридору. Однак обсяги перевалки цим каналом дуже далекі від довоєнних показників", - зазначають аналітики УКАБ.

Порівняно з попереднім місяцем зріс експорт кукурудзи та соєвих бобів, збір яких зараз активно триває.

Як повідомлялося, у вересні Україна експортувала 3,6 млн тонн аграрної продукції, майже 2,3 млн т - через дунайські порти. 10 серпня Київ оголосив нові тимчасові маршрути для торговельних суден, що йдуть до/з чорноморських морських портів України. Ці маршрути в першу чергу використовували для виходу цивільних суден, що перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.
 

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