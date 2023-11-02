Українські аграрії цьогоріч залучили кредитів на 62 мільярди

Від початку 2023 року майже 12 тисяч агрогосподарств одержали 62 мільярдів гривень банківських кредитів на розвиток, із них за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" 9,3 тис агропідприємств профінансовано на 35,9 млрд грн.

Такі дані на 1 листопада наводить пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

У Мінагрополітики зазначили, що найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії Київської (11,7 млрд грн для 878 підприємств), Вінницької (5,6 млрд грн - для 1 375), Дніпропетровської (5,58 млрд грн - для 780), Кіровоградської (4,6 млрд грн - для 1 624) та Одеської (4,22 млрд грн - для 1 053 господарств) областей.

Станом на 1 листопада 9,3 тис підприємств отримали понад 35,9 млрд грн за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

За цією програмою найбільше отримали підприємства таких областей: Кіровоградської - 3,98 млрд грн для 1 294 господарств; Вінницької - 3,7 млрд грн для 1 043; Одеської - 3,57 млрд грн для 849; Київської - 3,35 млрд грн для 707 підприємств.