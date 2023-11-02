Фінансові новини
- |
- 02.11.23
- |
- 20:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українські аграрії цьогоріч залучили кредитів на 62 мільярди
14:42 02.11.2023 |
Від початку 2023 року майже 12 тисяч агрогосподарств одержали 62 мільярдів гривень банківських кредитів на розвиток, із них за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" 9,3 тис агропідприємств профінансовано на 35,9 млрд грн.
Такі дані на 1 листопада наводить пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
У Мінагрополітики зазначили, що найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії Київської (11,7 млрд грн для 878 підприємств), Вінницької (5,6 млрд грн - для 1 375), Дніпропетровської (5,58 млрд грн - для 780), Кіровоградської (4,6 млрд грн - для 1 624) та Одеської (4,22 млрд грн - для 1 053 господарств) областей.
Станом на 1 листопада 9,3 тис підприємств отримали понад 35,9 млрд грн за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%".
За цією програмою найбільше отримали підприємства таких областей: Кіровоградської - 3,98 млрд грн для 1 294 господарств; Вінницької - 3,7 млрд грн для 1 043; Одеської - 3,57 млрд грн для 849; Київської - 3,35 млрд грн для 707 підприємств.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Відновлення податкових перевірок відкладуть до 1 грудня: Комітет Ради схвалив законопроєкт
|Більшість українців знову вважає важливим критикувати помилки влади - соцопитування
|Результати дослідження настроїв українців від Active Group та Future Research Foundation
|Сеанс самовикриття. Чому Банковій не сподобався журнал Time із Зеленським на обкладинці
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запустив Tap to Pay на iPhone для підприємців та бізнесу в Україні
У РУБРИЦІ
|Україна почала проводити аукціони для експорту та імпорту електроенергії за європейськими правилами
|Британія долучиться до проєкту ЄБРР щодо страхування воєнних ризиків в Україні
|Гральний бізнес за 2023 рік заплатив у 37 разів більше податків, ніж за весь 2021 рік
|Відновлення податкових перевірок відкладуть до 1 грудня: Комітет Ради схвалив законопроєкт
|Експорт електроенергії в жовтні впав на 37%
|Україні не вистачатиме 4,5 мільйона працівників для відбудови, – Мінекономіки
|НБУ розглядає питання скорочення терміну повернення валютного виторгу для низки галузей і товарів
Бізнес
|LinkedIn запустила чат-бот зі штучним інтелектом для пошуку роботи
|Легенда НБА Меджик Джонсон став мільярдером
|Тейлор Свіфт стала мільярдеркою
|Стартап зі США, який коштував $47 млрд, втратив 99,8% вартості й готується до банкрутства
|Kia K5 отримав оновлення екстер'єру та інтер'єру
|Український ІТ-експорт у вересні впав до найнижчого значення за весь 2023 рік
|В'єтнам хоче побудувати перший завод напівпровідників, незважаючи на високі витрати