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АНАЛІТИКА

Чорноморська зернова ініціатива себе вичерпала, але морський коридор працює добре - Сольський

16:57 01.11.2023 |

Новини АПК

 

Чорноморська зернова ініціатива у форматі, який існував до літа 2023 року, себе вичерпала і не буде відновлена, але морський коридор, який охороняють українські військові, добре працює як канал експорту української агропродукції, повідомив міністр аграрної політики і продовольства Микола Сольський на пресланчі у вівторок у Києві.

"У мене таке відчуття, що в тому форматі, який був, (зернова ініціатива - ІФ-У) припинила своє існування. Уже влітку відчувалося, що вона мало цікавить світ. Зерно (на світовому ринку - ІФ-У) дешевше. У Туреччини взагалі рекорд - їм це мало цікаво", - пояснив він.

Сольський додав, що торік зацікавлені в зерновій ініціативі сторони постійно телефонували й цікавилися термінами його можливого візиту, а "в нинішньому до них неможливо додзвонитися".

Міністр високо оцінив роботу морського коридору, який функціонує за допомогою українських військових.

"Море працює. Їм (російській стороні - ІФ-У) атакувати кораблі дуже складно. Крім того, порти Великої Одеси захищати військовим з військового погляду краще, ніж Дунай. За всіма радянськими канонами порти будувалися в таких місцях, які передбачали, що їх рано чи пізно (атакують - ІФ-У). Вони захищаються в 10 разів ефективніше, ніж акваторія Дунаю", - запевнив Сольський.

Відповідаючи на запитання про можливості розширити морський коридор, міністр уточнив, що це вже відбувається завдяки збільшенню входу і виходу суден у порти Великої Одеси. Крім того, він зазначив, що українські військові причетні до подорожчання фрахту вантажних суден, які виходять із Новоросійська.

"Будь-який дискомфорт у Новоросійську для власника судна з Салонік або Сінгапуру - це завжди сигнал, що йому там потрібно встановити вищу ціну. Тому йому (вантажоперевізнику - ІФ-У) вигідніше до нас плисти", - розповів Сольський.

Говорячи про нещодавнє припинення роботи морського коридору, яке об'єднаний округ "Південь" пояснив посиленням небезпеки атак з російського боку, Сольський уточнив, що, крім цієї небезпеки, існують ризики, що посилюються під час негоди на морі, для суден, які можуть зіткнутися з мінами.

Крім того, високі хвилі хоч і не створюють проблем для руху вантажних суден, чия вантажопідйомність у середньому становить приблизно 40 тис. тонн, проте є перешкодою для військових катерів, що їх супроводжують і гарантують безпеку пересування суден із вантажами морським коридором.

Сольський спростував припущення журналістів, які пов'язували обмеження руху суден морським коридором із діями місцевої влади в Одесі щодо детінізації експорту українського зерна. Міністр зазначив, що це збіг подій у часі і звернув увагу ЗМІ, що посилення контролю в портах Великої Одеси призвело до зростання експорту зерна через західні кордони, зокрема, залізницею на 50% упродовж останнього тижня.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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