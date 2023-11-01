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АНАЛІТИКА

Кабмін оновив перелік агротоварів, експорт яких підлягає ліцензуванню

15:47 01.11.2023 |

Новини АПК

 

Уряд вніс зміни до постанови №1466 "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2023 рік". Вони розширюють перелік агротоварів, які підлягають ліцензуванню для експорту до пʼяти країн ЄС - Республіки Болгарія, Румунії, Словацької Республіки, Угорщини та Республіки Польща. Відповідну постанову №1133 оприлюднено на Урядовому порталі.

Відтепер ліцензуванню підлягає: пшениця і суміш пшениці й жита (меслин); ячмінь; овес; кукурудза; соєві боби; насіння ріпаку; насіння соняшнику; соняшникова, соєва та ріпакова олії й макуха.

Розгляд заявок на одержання ліцензій на експорт товарів здійснюється у порядку, встановленому Мінекономіки, та за умови додаткового подання заявником - суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності до заявки чинного свідоцтва платника податку на додану вартість та довідки про відкриття банківського рахунка нерезидентом (покупцем товару).

Видача ліцензій на експорт товарів, зазначених у цьому додатку, здійснюється у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дати одержання Мінекономіки заявки на одержання ліцензій на експорт таких товарів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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