Кабмін оновив перелік агротоварів, експорт яких підлягає ліцензуванню

Уряд вніс зміни до постанови №1466 "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2023 рік". Вони розширюють перелік агротоварів, які підлягають ліцензуванню для експорту до пʼяти країн ЄС - Республіки Болгарія, Румунії, Словацької Республіки, Угорщини та Республіки Польща. Відповідну постанову №1133 оприлюднено на Урядовому порталі.

Відтепер ліцензуванню підлягає: пшениця і суміш пшениці й жита (меслин); ячмінь; овес; кукурудза; соєві боби; насіння ріпаку; насіння соняшнику; соняшникова, соєва та ріпакова олії й макуха.

Розгляд заявок на одержання ліцензій на експорт товарів здійснюється у порядку, встановленому Мінекономіки, та за умови додаткового подання заявником - суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності до заявки чинного свідоцтва платника податку на додану вартість та довідки про відкриття банківського рахунка нерезидентом (покупцем товару).

Видача ліцензій на експорт товарів, зазначених у цьому додатку, здійснюється у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дати одержання Мінекономіки заявки на одержання ліцензій на експорт таких товарів.