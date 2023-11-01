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Піротехніки у жовтні обстежили понад 22 тисячі гектарів сільгоспземель - Мінекономіки
09:35 01.11.2023 |
За жовтень піротехнічними підрозділами державних органів та неурядовими операторами обстежено понад 22 тисячі гектарів земель сільськогосподарського призначення.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
За даними військово-цивільних адміністрацій, всього з початку 2023 року обстежено 234 759 га земель, з яких майже 178 тис. га повернуто в господарську експлуатацію.
«На початку року, коли ми розробляли план пріоритетного повернення найбільш цінних українських земель до господарської експлуатації, ми ставили собі амбітну мету - повернути аграріям цьогоріч до 165 тисяч гектарів. І вже сьогодні можна говорити, що ціль досягнута. Завдяки героїчній та напруженій роботі наших піротехніків повернуто в економічне використання майже 178 тисяч гектарів», - зазначила перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко.
Зазначається, що лише за останній тиждень сапери обстежили 4750 га сільгоспугідь.
Як повідомлялось, план пріоритетного повернення земель сільськогосподарського призначення передбачає першочергове обстеження, та у разі необхідності очищення та розмінування понад 470 тис. га сільгоспугідь. План передбачається реалізувати протягом чотирьох років. Землі обстежуються в порядку пріоритетності з урахуванням щільності забруднення та економічної доцільності очищення. Остання своєю чергою залежить від виду культур, які заплановано засіяти на очищеній території. Так, в першу чергу розмінуванню підлягають, найменш забруднені землі з, зокрема, багаторічними насадженнями та на яких запланований посів овочевих та баштанних культур.
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