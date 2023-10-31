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АНАЛІТИКА

Українські аграрії посіяли вже понад 5,35 мільйона гектарів озимих

14:41 31.10.2023 |

Новини АПК

 

В Україні станом на 31 жовтня 2023 року аграрії посіяли 5,353 млн га озимих культур.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що станом на 31 жовтня вже посіяно 4,211 млн га озимих зернових, у тому числі 3,733 млн га пшениці, 403 тис. га ячменю та 76 тис. га жита. За попередній тиждень посіяли 362 тис. га озимих зернових.

Українські аграрії посіяли вже понад 5,35 мільйона гектарів озимих

 

Найбільше озимих зернових посіяли аграрії Дніпропетровщини - 460,5 тис. га.

На цьому тижні сівбу озимих культур повністю завершили аграрії Івано-Франківщини. Це вже п'ята область, в якій закінчилася посівна кампанія озимини. До цього посівну озимих культур завершили Волинь, Закарпаття, Запоріжжя та Полтавщина.

Сівба озимого ріпаку вже завершена по всіх областях, його посіяно 1,142 млн га. Найбільше - на Дніпропетровщині (125 тис. га) та Одещині (120,2 тис. га).

Як повідомляв Укрінформ, українські аграрії станом на 27 жовтня 2023 року зібрали 63,2 млн т нового врожаю зернових та олійних культур.
 

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