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Уряд розширив умови надання грантів на розвиток садів і теплиць
12:11 31.10.2023 |
Уряд схвалив постанову, яка вдосконалює механізми надання грантів на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМУ.
«Уряд схвалив постанову № 1125 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 р. № 738». Документ вдосконалює механізми надання грантів на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства. Постанова підготовлена Міністерством аграрної політики та продовольства України», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, згідно з постановою, вносяться зміни щодо кількості працівників для отримання гранту на розвиток теплиць. Зокрема, норму про створення «не менше 14 місць робочих місць на один гектар» змінено на «не менше 4 постійних та 10 сезонних». Період працевлаштування сезонних робітників повинен складати не менше 8 місяців протягом року. Крім того, додано норму, якою зазначено обов'язкову виплату мінімальної заробітної плати. З метою ефективного використання бюджетних коштів скорочено список областей для вирощування мигдалю. Одеську область визначено оптимальною за природно-кліматичними умовами.
У пресслужбі повідомили, що постанова набирає чинності через сім днів з дня опублікування.
Як повідомляв Укрінформ, за понад 15 місяців дії урядової грантової програми єРобота держава інвестувала в розвиток малого й середнього бізнесу 4,4 млрд грн.
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