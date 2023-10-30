Фінансові новини
- |
- 30.10.23
- |
- 13:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Є лише один шлях, щоб уникнути критики: нічого не робити, нічого не говорити і бути ніким"
Арістотель
Найбільші агровиробники за рік збільшили дохід до майже 100 мільярдів
13:36 30.10.2023 |
За 2022 рік сукупний дохід компаній, які перебувають у топ-10 аграрних виробників, збільшився на 27% - до 97,65 млрд грн.
Як повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот", половину бізнесів із першої десятки складають підприємства групи МХП.
Рівно половина компаній з топ-10 належить до фінансово-промислової групи "МХП", заснованої Юрієм Косюком. Йдеться про Вінницьку птахофабрику, Миронівську птахофабрику, Зернопродукт МХП, Урожай та Оріль-Лідер. Вони заробили 63,2 млрд грн або 65% сукупного доходу з рейтингу.
Усі п'ять компаній у 2022 році отримали більший дохід порівняно з 2021-м, а їхній сукупний дохід збільшився майже у 1,5 раза.
Лідер групи - Вінницька птахофабрика. Торік дохід підприємства збільшився майже у 1,6 раза: з 19,4 млрд грн до 30,4 млрд грн.
А найбільший приріст доходу за рік у 2022 році спостерігається у компанії "Урожай" - аж у 2,6 раза. Так, якщо у 2021 році підприємство заробило 2,24 млрд грн, то вже у 2022-му - 5,81 млрд грн. Завдяки цьому лише за рік "Урожай" піднялося з 19 позиції рейтингу на 6 позицію.
Ще дві компанії з топу - Дружба-Нова та Енселко Агро - належать до фінансово-промислової групи "Кернел", заснованої Андрієм Веревським. Частка цих підприємств у сукупному доході агротопу 2022 року склала 12%.
Водночас минулого року дохід цих компаній зменшився на 14%: з 13,5 млрд грн до 11,6 млрд грн. Найбільш помітно - аж на 28% - скоротилися доходи "Дружба-Нова", через що компанія втратила три позиції рейтингу. Натомість дохід "Енселко Агро" збільшився на 2%.
Ще одна компанія з першої десятки отримала менший дохід у 2022 році та перемістилася з другої позиції на третю у 2022. Це Лебединський насіннєвий завод, що належить до групи компаній LNZ Group, заснованої Дмитром Краченком. Частка підприємства в сукупному доході агротопу зменшилася з 18% у 2021 до 14% у 2022.
Також до аграрного топ-10 увійшла компанія "Поділля", яка входить до групи компаній "Укрпромінвест", що належить Олексію Порошенко. Дохід цієї компанії збільшився на 27%.
Ще один бізнес - Аграрна компанія 2004, яка входить до групи VITAGRO (Сергій Лабазюк) - протягом 2022 року збільшила свій дохід на 44%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|NYT: Україна та США створили гібридні системи ППО FrankenSAM
|У Верховній Раді ініціюють відкликання нардепа Безуглої з комітету нацбезпеки
|Кабінет міністрів хоче ввести новий податок на землю в Україні, пропонується стягувати податок за заповідні землі
|Німеччина передала Україні новий пакет допомоги з IRIS-T, боєприпасами і БТР
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|До портів Одещини тимчасовим коридором прямують два судна
|Найбільші агровиробники за рік збільшили дохід до майже 100 мільярдів
|Оптовий ринок палива: місцями – хмарно
|Польські перевізники хочуть перекрити кордон з Україною до кінця року
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 30.10.23
|В Україні вже створено 70 індустріальних парків – Шмигаль
|У межах програми «єВідновлення» вже згенеровано 300 житлових сертифікатів на компенсацію за зруйноване житло - Шуляк
Бізнес
|Кількість зареєстрованих кіберінцидентів за квартал зросла на 46%, – Держспецзв'язку
|В ЄС досягли прогресу у переговорах щодо закону по регулюванню ШІ – ЗМІ
|BMW представила нове покоління кросовера X2
|Газети ведуть переговори з OpenAI про плату за використання їхнього контенту в ChatGPT
|Europol заарештував ключових членів хакерського угруповання Ragnar Locker, яке тероризувало багато світових компаній, зокрема й Capcom
|Вживані електромобілі дешевшають швидше за бензинові чи дизельні авто
|Китайські техногіганти Alibaba і Tencent інвестували в стартап Zhipu - конкурента OpenAI