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АНАЛІТИКА

Найбільші агровиробники за рік збільшили дохід до майже 100 мільярдів

13:36 30.10.2023 |

Новини АПК

 

За 2022 рік сукупний дохід компаній, які перебувають у топ-10 аграрних виробників, збільшився на 27% - до 97,65 млрд грн.

Як повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот", половину бізнесів із першої десятки складають підприємства групи МХП.

Рівно половина компаній з топ-10 належить до фінансово-промислової групи "МХП", заснованої Юрієм Косюком. Йдеться про Вінницьку птахофабрику, Миронівську птахофабрику, Зернопродукт МХП, Урожай та Оріль-Лідер. Вони заробили 63,2 млрд грн або 65% сукупного доходу з рейтингу.

Усі п'ять компаній у 2022 році отримали більший дохід порівняно з 2021-м, а їхній сукупний дохід збільшився майже у 1,5 раза.

Найбільші агровиробники за рік збільшили дохід до майже 100 мільярдів

 

Лідер групи - Вінницька птахофабрика. Торік дохід підприємства збільшився майже у 1,6 раза: з 19,4 млрд грн до 30,4 млрд грн.

А найбільший приріст доходу за рік у 2022 році спостерігається у компанії "Урожай" - аж у 2,6 раза. Так, якщо у 2021 році підприємство заробило 2,24 млрд грн, то вже у 2022-му - 5,81 млрд грн. Завдяки цьому лише за рік "Урожай" піднялося з 19 позиції рейтингу на 6 позицію.

Ще дві компанії з топу - Дружба-Нова та Енселко Агро - належать до фінансово-промислової групи "Кернел", заснованої Андрієм Веревським. Частка цих підприємств у сукупному доході агротопу 2022 року склала 12%.

Водночас минулого року дохід цих компаній зменшився на 14%: з 13,5 млрд грн до 11,6 млрд грн. Найбільш помітно - аж на 28% - скоротилися доходи "Дружба-Нова", через що компанія втратила три позиції рейтингу. Натомість дохід "Енселко Агро" збільшився на 2%.

Ще одна компанія з першої десятки отримала менший дохід у 2022 році та перемістилася з другої позиції на третю у 2022. Це Лебединський насіннєвий завод, що належить до групи компаній LNZ Group, заснованої Дмитром Краченком. Частка підприємства в сукупному доході агротопу зменшилася з 18% у 2021 до 14% у 2022.

Також до аграрного топ-10 увійшла компанія "Поділля", яка входить до групи компаній "Укрпромінвест", що належить Олексію Порошенко. Дохід цієї компанії збільшився на 27%.

Ще один бізнес - Аграрна компанія 2004, яка входить до групи VITAGRO (Сергій Лабазюк) - протягом 2022 року збільшила свій дохід на 44%.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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