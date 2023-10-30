Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У поточному маркетинговому році Україна експортувала майже 9 мільйонів тонн зерна

08:46 30.10.2023 |

Новини АПК

 

Україна з початку нового маркетингового року (2023/2024) експортувала 8,72 млн тонн зернових та зернобобових.

Про це повідомляє пресслужба міністерства аграрної політики та продовольства.

У цьому маркетинговому році, який стартував 7 липня, Україна вже експортувала 4,4 млн т пшениці, 669 тис тонн ячменю та 3,53 млн тонн кукурудзи.

За той же період минулого маркетингового року український експорт зернових та зернобобових був на 3,62 млн тонн більшим і становив 12,34 млн тонн. Тоді Україна експортувала 4,68 млн тонн пшениці, 1,05 млн тонн ячменю та 6,6 млн тонн кукурудзи.

У жовтні 2023 року український експорт становив 1,968 млн т зернових та зернобобових проти 3,6 млн тонн минулого року.

Крім того, з липня місяця Україна експортувала 41,8 тис тонн борошна, проти 34,9 тис тонн - минулого року.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,4216
  0,0866
 0,24
EUR
 1
 38,3774
  0,0913
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3843  0,02 0,05 38,0189  0,03 0,07
EUR 39,6796  0,02 0,06 40,5296  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,3850  0,04 0,10 36,3700  0,08 0,21
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес