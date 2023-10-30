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У поточному маркетинговому році Україна експортувала майже 9 мільйонів тонн зерна
08:46 30.10.2023 |
Україна з початку нового маркетингового року (2023/2024) експортувала 8,72 млн тонн зернових та зернобобових.
Про це повідомляє пресслужба міністерства аграрної політики та продовольства.
У цьому маркетинговому році, який стартував 7 липня, Україна вже експортувала 4,4 млн т пшениці, 669 тис тонн ячменю та 3,53 млн тонн кукурудзи.
За той же період минулого маркетингового року український експорт зернових та зернобобових був на 3,62 млн тонн більшим і становив 12,34 млн тонн. Тоді Україна експортувала 4,68 млн тонн пшениці, 1,05 млн тонн ячменю та 6,6 млн тонн кукурудзи.
У жовтні 2023 року український експорт становив 1,968 млн т зернових та зернобобових проти 3,6 млн тонн минулого року.
Крім того, з липня місяця Україна експортувала 41,8 тис тонн борошна, проти 34,9 тис тонн - минулого року.
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