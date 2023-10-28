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У вересні Україна експортувала 3,6 мільйона тонн аграрної продукції - Шмигаль
23:26 27.10.2023 |
Україна у вересні експортувала 3,6 млн тонн аграрної продукції, майже 2,3 млн тонн - через дунайські порти.
Про це на засіданні уряду заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє Укрінформ.
«Завершуємо збирання вже другого врожаю під час війни. Наразі зібрано більше 70 млн тонн зернових, зернобобових та технічних культур. Міністерство аграрної політики та продовольства оцінює, що загальний обсяг врожаю цьогоріч складе близько 79 млн тонн зернових та олійних, а це майже на 10% більше, ніж минулого року», - сказав Шмигаль.
За його словами, уряд допомагав і буде допомагати українським фермерам.
«Аграрії - основні отримувачі позик за державними програмами пільгового кредитування, бо зараз вони основа нашої економіки та нашого експорту. У вересні ми експортували 3,6 млн тонн аграрної продукції. Через дунайські порти - майже 2,3 млн тонн. За час роботи тимчасового морського коридору експортували майже 700 тисяч тонн зерна. Продовжуємо його роботу. Продовжуємо захист та розширення Дунайського кластера», - наголосив Прем'єр.
Як повідомлялося, Україна 10 серпня оголосила нові тимчасові маршрути для торговельних суден, що йдуть до/з чорноморських морських портів України. Ці маршрути в першу чергу використовувалися для можливості виходу цивільних суден, що перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку повномасштабного вторгнення росії 24 лютого 2022 року.
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