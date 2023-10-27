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АНАЛІТИКА

Україна зменшила експорт молочної продукції майже на 10%

13:50 27.10.2023 |

Новини АПК

 

Упродовж дев'яти місяців поточного року Україна скоротила товарообіг молочної продукції на 9,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року - з $353,4 до $318,8 млн.

Про це повідомила пресслужба Спілки молочних підприємств України.

Зазначається, що обсяги експорту молочної продукції знизилися на 23,5% у грошовому еквіваленті - до $140,2 млн порівняно з $183,5 за січень-вересень 2022 року. Експерти пояснюють таке падіння ціновим чинником. Водночас обсяги імпорту зросли на 5,2% - із $169,9 млн до $178,6 млн.

У Спілці зазначили, що сальдо експорту-імпорту за вказаний звітний період було негативним - $38,3 млн, тоді як за аналогічний період минулого року воно було позитивним - $13,6 млн.

Як уточнили експерти, з усіх видів експортованої продукції позитивне сальдо збереглося тільки у торгівлі маслом, а також молоком і вершками, як незгущеними, так і згущеними.

Експорт решти молочних товарів - кисломолочної продукції, молочної сироватки та сирів усіх видів - скоротився дуже помітно.

Найгірша ситуація в торгівлі сирами. Хоча у порівнянні з минулим роком їх експорт трохи зріс, але імпорт зріс помітно більше, і, відповідно, погіршилося і сальдо.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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