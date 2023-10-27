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Українські аграрії вже зібрали 63,2 мільйона тонн зернових та олійних
11:49 27.10.2023 |
Українські аграрії станом на 27 жовтня 2023 року зібрали 63,2 млн т нового врожаю зернових та олійних культур.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Зазначається, що збір зернових та зернобобових культур проведено на площі понад 8,849 млн га при врожайності 49 ц/га. Загалом вже намолочено понад 43,4 млн т зерна.
Українські аграрії станом на 27 жовтня намолотили: 22,409 млн т пшениці зі 4,694 млн га (врожайність - 47,6 ц/га), 13,32 млн т кукурудзи з понад 1,947 млн га (врожайність - 68,4 ц/га), 5,89 млн т ячменю з понад 1,504 млн га (врожайність - 39,2 ц/га) та 398,2 тис. т гороху зі 154,4 тис. га (врожайність - 25,8 ц/га).
Гречки зібрано 205,6 тис. т зі 138,1 тис. га (врожайність - 14,9 ц/га). Проса намолочено 178,4 тис. т зі 78,6 тис. га (врожайність - 22,7 ц/га). Інших зернових та зернобобових культур намолочено 964,9 тис. т зі 332,5 тис. га.
В Україні станом на 27 жовтня зібрано 19,6 млн т олійних культур з понад 7,813 млн га. Соняшнику вже зібрано 11,074 млн т насіння з понад 4,687 млн га (врожайність - 23,6 ц/га). Сої намолочено 4,507 млн т із понад 1,729 млн га (врожайність - 26,1 ц/га). Ріпаку намолочено 4,005 млн т зі 1,396 млн га (врожайність - 28,7 ц/га).
Станом на 27 жовтня в Україні вже накопано 7,334 млн т цукрових буряків зі 155,4 тис. га при врожайності 472,1 ц/га.
Аграрії Запоріжжя завершили збирання всього цьогорічного врожаю.
Як повідомляв Укрінформ, Міністерство аграрної політики та продовольства прогнозує, що валове виробництво зернових та олійних культур в Україні у 2023 році становитиме 79,1 млн т.
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