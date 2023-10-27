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Україна посіла друге місце серед постачальників меду в ЄС за підсумками 2022 р.
09:52 26.10.2023 |
Частка України в імпорті меду в ЄС 2022 року становить 24%, що дало їй змогу вийти на друге місце серед країн-експортерів, повідомила компанія Beehive у фейсбуці з посиланням на дані Eurostat та Європейську федерацію пакувальників і дистриб'юторів меду (F.E.E.D.M.)
Згідно з повідомленням, крім України, до переліку країн-лідерів за поставками меду до ЄС увійшли Китай (36%), Аргентина (10%), Мексика (7%), Туреччина (4%), Куба і В'єтнам (по 3%).
За попередніми прогнозами Beehive, загальна кількість експортованого з України меду 2023 року буде на 5-10% більшою, ніж 2022 року.
"Можна відзначити, що Україна тримає свої позиції на ринку і має всі шанси збільшити кількість експорту, забираючи частку ринку в інших великих гравців", - резюмували в компанії.
Як повідомлялося, інвестиційний холдинг EFI Group ("Ефективні інвестиції") почав реалізовувати вироблений одним із його підприємств український мед під ТМ Beehive у супермаркетах Великої Британії.
Зареєстровані 2013 року виробничі потужності ТОВ "Біхайв" площею 5 тис. кв. м розташовані в Черкаській області. Щодобовий обсяг випуску готової продукції - 40 тонн. Потужності компанії розраховані на випуск понад 10 тис. тонн меду на рік. На виробництві працюють дві лінії: розлив у бочки та фасування у скляну тару різного об'єму для роздрібної торгівлі. Виробництво меду відповідає міжнародним стандартам Organic Standart, FDA, IFS Food, FSSC 22000, Halal.
Група компаній "Ефективні інвестиції" заснована 2007 року, реалізовує бізнес-проєкти в Україні. Діє в різних галузях економіки: сільському господарстві, целюлозній промисловості, будівництві, газовій промисловості, енергетиці, креативній індустрії, машинобудуванні та вугільній промисловості.
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