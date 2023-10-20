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Фрахт у дунайських портах на перевезення с/г продукції продовжує дешевшати
22:36 20.10.2023 |
Тенденція, що знижується, продовжує домінувати на ринку фрахту в дунайських портах, повідомила Українська зернова асоціація (УЗА) з посиланням на інформацію Atria Brokers.
Згідно з повідомленням, судноплавство в регіоні через погані погодні умови тривалий час було ускладнене і призвело до утворення великої черги зі 100 суден у Суліні. Ринок також просів через заборону на навантаження суден експортерам, які працюють із постачальниками за готівку. Це призвело до часткової відмови від зафрахтованих суден і падіння попиту.
Станом на 19 жовтня 2023 року ставки на перевезення кукурудзи коустерами 6000 тонн із портів Рені та Ізмаїл до Криту знизилися на $5-6/тонна - до $56-57/тонна. До Ізраїлю ставки опустилися на $5/тонна - до $65/тонна, до східного Середземномор'я - на $2-5/тонна, до $60-63/тонна. Фрахт у напрямку Мармари знизився на $3/тонна - до $52/тонна, до Греції - на $2-3/тонна, до $55-56/тонна. На $1/тонна опустилися ціни в напрямку Іспанії та східного узбережжя Італії - до $70-72/тонна і $65-67/тонна відповідно. Стабільними були ставки в іспанській Севільї - $78-80/тонна.
Поточного тижня також відзначалося помітне ослаблення ставок у сегменті "хендісайзів". Фрахт на перевезення кукурудзи в Ізраїль і східне узбережжя Італії знизився на $5/тонна - до $55-57/тонна. Ставки до східного Середземномор'я і середземноморського узбережжя Іспанії опустилися на $4-5/тонна - до $53-54/тонна і $60-63/тонна відповідно.
Фрахт на перевезення кукурудзи "панамаксами" з Одеси, Південного і Чорноморська залишився: у напрямку Китаю - $72/тонна, середземноморського узбережжя Іспанії - $51-54/тонна.
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