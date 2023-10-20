Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українські аграрії вже зібрали 57,6 мільйона тонн зернових та олійних

14:19 20.10.2023 |

Новини АПК

 

Українські аграрії станом на 20 жовтня 2023 року зібрали вже 57,6 мільйона тонн нового врожаю зернових та олійних культур.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що збір зернових та зернобобових культур проведено на площі понад 8,275 млн га при врожайності 47,4 ц/га. Загалом вже намолочено понад 39,228 млн т зерна.

Українські аграрії станом на 20 жовтня намолотили: понад 22,359 млн т пшениці зі 4,694 млн га (врожайність - 47,6 ц/га), 9,282 млн т кукурудзи з понад 1,376 млн га (врожайність - 67,4 ц/га), 5,863 млн т ячменю зі 1,504 млн га (врожайність - 39 ц/га) та 396,8 тис. т гороху зі 154,4 тис. га (врожайність - 25,7 ц/га).

Гречки зібрано 203,6 тис. т зі 136,6 тис. га (врожайність - 14,9 ц/га). Проса намолочено 162,4 тис. т зі 77,4 тис. га (врожайність - 21 ц/га). Інших зернових та зернобобових культур намолочено 961,6 тис. т зі 331,2 тис. га.

Сільгосптоваровиробники Київщини, Кіровоградщини, Миколаївщини, Полтавщини, Сумщини, Черкащини та Хмельниччини намолотили більше 2 млн т зерна у кожній області. На Одещині, Вінниччині, Дніпропетровщині - більше ніж по 3 млн т. Запорізька область завершила збір зернових культур.

В Україні станом на 20 жовтня зібрано 18,457 млн т олійних культур зі 7,395 млн га. Соняшнику вже зібрано 10,211 млн т насіння з понад 4,357 млн га (врожайність - 23,4 ц/га). Сої намолочено 4,241 млн т із понад 1,641 млн га (врожайність - 25,8 ц/га). Ріпаку намолочено 4,005 млн т зі 1,396 млн га (врожайність - 28,7 ц/га).

Станом на 20 жовтня в Україні вже накопано 5,912 млн т цукрових буряків зі 125,3 тис. га при врожайності 471,9 ц/га.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство аграрної політики та продовольства прогнозує, що валове виробництво зернових та олійних культур в Україні у 2023 році становитиме 79,1 млн т.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,6118
  0,0502
 0,14
EUR
 1
 38,6511
  0,0421
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 10:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4830  0,03 0,09 38,1381  0,06 0,15
EUR 39,8315  0,03 0,07 40,6756  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,5350  0,07 0,19 36,5600  0,09 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес