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Українські аграрії вже зібрали 57,6 мільйона тонн зернових та олійних
14:19 20.10.2023 |
Українські аграрії станом на 20 жовтня 2023 року зібрали вже 57,6 мільйона тонн нового врожаю зернових та олійних культур.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Зазначається, що збір зернових та зернобобових культур проведено на площі понад 8,275 млн га при врожайності 47,4 ц/га. Загалом вже намолочено понад 39,228 млн т зерна.
Українські аграрії станом на 20 жовтня намолотили: понад 22,359 млн т пшениці зі 4,694 млн га (врожайність - 47,6 ц/га), 9,282 млн т кукурудзи з понад 1,376 млн га (врожайність - 67,4 ц/га), 5,863 млн т ячменю зі 1,504 млн га (врожайність - 39 ц/га) та 396,8 тис. т гороху зі 154,4 тис. га (врожайність - 25,7 ц/га).
Гречки зібрано 203,6 тис. т зі 136,6 тис. га (врожайність - 14,9 ц/га). Проса намолочено 162,4 тис. т зі 77,4 тис. га (врожайність - 21 ц/га). Інших зернових та зернобобових культур намолочено 961,6 тис. т зі 331,2 тис. га.
Сільгосптоваровиробники Київщини, Кіровоградщини, Миколаївщини, Полтавщини, Сумщини, Черкащини та Хмельниччини намолотили більше 2 млн т зерна у кожній області. На Одещині, Вінниччині, Дніпропетровщині - більше ніж по 3 млн т. Запорізька область завершила збір зернових культур.
В Україні станом на 20 жовтня зібрано 18,457 млн т олійних культур зі 7,395 млн га. Соняшнику вже зібрано 10,211 млн т насіння з понад 4,357 млн га (врожайність - 23,4 ц/га). Сої намолочено 4,241 млн т із понад 1,641 млн га (врожайність - 25,8 ц/га). Ріпаку намолочено 4,005 млн т зі 1,396 млн га (врожайність - 28,7 ц/га).
Станом на 20 жовтня в Україні вже накопано 5,912 млн т цукрових буряків зі 125,3 тис. га при врожайності 471,9 ц/га.
Як повідомляв Укрінформ, Міністерство аграрної політики та продовольства прогнозує, що валове виробництво зернових та олійних культур в Україні у 2023 році становитиме 79,1 млн т.
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