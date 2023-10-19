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В уряді прогнозують, що виробництво молока скоротиться на 300-400 тисяч тонн
15:49 19.10.2023 |
Міністерство аграрної політики прогнозує, що у 2023 році виробництво молока в Україні скоротиться на 300-400 тис т.
Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час відкриття вебінару «Зміни законодавства в молочному секторі», передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу міністерства.
«В 2022 році майже на один млн тонн зменшилося виробництво молока. Згідно з прогнозом на 2023 рік - скорочення буде на рівні 300-400 тис тонн. В промисловому виробництві очікується зростання на 100-150 тис тонн. Це позитивні сигнали, що попри великі складнощі молочний сектор впевнено розвивається», - сказав він.
Висоцький зазначив, що наразі завданнями держави є адаптація законодавства до європейського нормативного поля, а також надання підтримку агровиробникам. Зокрема, фінансової - виробники молока можуть отримати грант до 8 млн гривень на переробку сировини. Крім того, проводяться інформаційно-консультативні тренінги.
«Україна має досвід успішного експорту молочної продукції в ЄС. Після адаптації українського законодавства до норм ЄС цей ринок буде розширюватися. Також велику користь отримає український покупець, який споживатиме безпечну і якісну продукцію», - додав заступник міністра.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні у січні-серпні 2023 року було виготовлено понад 5,35 млн т молока-сировини, що на 6%, ніж за аналогічний період торік.
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