Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В уряді прогнозують, що виробництво молока скоротиться на 300-400 тисяч тонн

15:49 19.10.2023 |

Новини АПК

 

Міністерство аграрної політики прогнозує, що у 2023 році виробництво молока в Україні скоротиться на 300-400 тис т.

Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час відкриття вебінару «Зміни законодавства в молочному секторі», передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу міністерства.

«В 2022 році майже на один млн тонн зменшилося виробництво молока. Згідно з прогнозом на 2023 рік - скорочення буде на рівні 300-400 тис тонн. В промисловому виробництві очікується зростання на 100-150 тис тонн. Це позитивні сигнали, що попри великі складнощі молочний сектор впевнено розвивається», - сказав він.

Висоцький зазначив, що наразі завданнями держави є адаптація законодавства до європейського нормативного поля, а також надання підтримку агровиробникам. Зокрема, фінансової - виробники молока можуть отримати грант до 8 млн гривень на переробку сировини. Крім того, проводяться інформаційно-консультативні тренінги.

«Україна має досвід успішного експорту молочної продукції в ЄС. Після адаптації українського законодавства до норм ЄС цей ринок буде розширюватися. Також велику користь отримає український покупець, який споживатиме безпечну і якісну продукцію», - додав заступник міністра.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні у січні-серпні 2023 року було виготовлено понад 5,35 млн т молока-сировини, що на 6%, ніж за аналогічний період торік.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,6118
  0,0502
 0,14
EUR
 1
 38,6511
  0,0421
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 09:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5161  0,00 0,01 38,1961  0,01 0,03
EUR 39,8026  0,00 0,01 40,6743  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6050  0,09 0,25 36,6500  0,11 0,30
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес