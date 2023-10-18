Країни Азії зацікавилися українським зерном, що може привести до підвищення цін на нього - аналітики

Покращення ситуації з відвантаженням українського зерна з одеських портів привертає увагу азіатських покупців до чорноморських постачань і сприятиме зростанню цін на пшеницю, повідомили в аналітичному кооперативі "ПУСК", створеному в рамках Всеукраїнської аграрної ради (ВАР).

"Україна отримала врожай пшениці на рівні минулого року, але логістика не справляється. Проте останні кілька тижнів стабільно в одеські порти заходять великотоннажні судна типу "панамакс", і значний попит відчувається з боку азіатських покупців на базисі CIF. Йдеться про Бангладеш, Філіппіни, Індонезію. Якщо дивитись на вартість пшениці, яку може запропонувати Україна, то ми сильно можемо виграти в конкурентній боротьбі", - зазначають аналітики.

Вони зазначили, що традиційно, починаючи з грудня, Австралія закривала потреби Азії в пшениці. Але за останнім звітом USDA, австралійський урожай може знизитися до 25 млн тонн. Китай активно контрактує австралійську пшеницю. Азії не вистачає пропозиції. Індонезія потребує 10 млн тонн пшениці. Але Австралія переходить на поставки до Китаю, оскільки це більш преміальний ринок.

За інформацією аналітиків, Азія переключається на поставки з Чорного моря, цікавиться в Румунії українською пшеницею, яку можна законтрактувати за ціною близько $285/т. Проблемою є обмеження в логістиці, оскільки з одеських портів може виходити близько 1 млн тонн зерна щомісяця. Умовні ціни на пшеницю становлять $165-170/т на умовах СРТ Дунайські порти, $218-225 DAP Румунія, $145-150 СРТ за 2-3-й клас.

"Минулого тижня одеські порти активізували торгівлю, цінники починають зрівнюватися з дунайськими портами. Попит наростає, і він штовхатиме ціни вгору, можна очікувати щотижневого зростання цін на пшеницю на рівні $3-5/т", - прогнозують у ПУСКу.