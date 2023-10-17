Албанія відкрила ринок для української молочної продукції

Держпродспоживслужба у співпраці з МЗС погодила з Міністерством сільського господарства та розвитку села Республіки Албанія форму міжнародного ветеринарного сертифіката для експорту термічно оброблених молочних продуктів до Албанії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Зазначається, що відповідна форма міжнародного сертифіката оприлюднена на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби.

На сьогодні погоджено ветеринарні сертифікати для експорту до Албанії трьох груп товарів: м'яса птиці, м'ясних напівфабрикатів та термічно оброблених молочних продуктів, призначених для споживання людиною.

У відомстві нагадують, що першим кроком для здійснення експорту харчових продуктів є запит оператора ринку на проведення позапланових заходів ветеринарного контролю відповідно до вимог країни призначення до головних управлінь Держпродспоживслужби в областях та м. Києві, а також до міжрегіональних головних управлінь Держпродспоживслужби на державному кордоні за місцем розташування.

Як повідомляв Укрінформ, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на початку жовтня цього року досягла домовленостей стосовно експорту нових видів продукції українського виробництва в Азербайджанську Республіку та в Республіку Північна Македонія.