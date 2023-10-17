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Уряд планує скоротити гендерний розрив в оплаті праці до 13,6% - Мінекономіки
22:33 16.10.2023 |
Кабінет Міністрів розробив та затвердив Стратегію зменшення гендерного розриву в оплаті праці внаслідок якої до 2030 року буде скорочено розрив в оплаті праці чоловіків та жінок з 18,6% до 13,6%.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє прерсслужба Мінекономіки.
«Наша Стратегія також має вимірювальну мету - до 2030 року ми хочемо скоротити розрив в оплаті праці чоловіків та жінок на 5 в.п., тобто з 18,6% до 13,6%... Національна стратегія подолання гендерного розриву в оплаті праці - лише один з інструментів переходу нашого суспільства на нові стандарти. Рівність можливостей - це гарантія гармонійного розвитку держави та суспільства», - зазначила перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.
У Мінекономіки нагадують, що розробили Національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці до 2030 року та презентувало її у травні цього року. 15 вересня уряд ухвалив стратегію та затвердив операційний план заходів з її реалізації на 2023-2025 роки. Завдяки імплементації Стратегії планується досягти трьох ключових цілей: удосконалити законодавство про рівну оплату праці, сприяти подоланню стереотипів і дискримінації щодо професій за ознакою статі та створити сприятливі умови для зручного поєднання сімейних і професійних обов'язків.
За словами Свириденко, від травня Міністерство економіки вже почало реалізовувати цю стратегію і досягло перших результатів. Міністерство економіки підготувало проєкт Трудового кодексу, партнери - UN Women Ukraine - невдовзі розпочнуть всеукраїнську комунікаційну компанію. Уряд подав заявку на приєднання до рекомендації Ради ОЕСР щодо забезпечення гендерної рівності в сферах освіти, зайнятості й підприємництва, тощо.
Як повідомлялось, в Україні дотепер існує гендерний розрив в оплаті праці, а жінки отримують низьку зарплату, працюючи на так званій типовій жіночій роботі.
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