Уряд планує скоротити гендерний розрив в оплаті праці до 13,6% - Мінекономіки

Кабінет Міністрів розробив та затвердив Стратегію зменшення гендерного розриву в оплаті праці внаслідок якої до 2030 року буде скорочено розрив в оплаті праці чоловіків та жінок з 18,6% до 13,6%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє прерсслужба Мінекономіки.

«Наша Стратегія також має вимірювальну мету - до 2030 року ми хочемо скоротити розрив в оплаті праці чоловіків та жінок на 5 в.п., тобто з 18,6% до 13,6%... Національна стратегія подолання гендерного розриву в оплаті праці - лише один з інструментів переходу нашого суспільства на нові стандарти. Рівність можливостей - це гарантія гармонійного розвитку держави та суспільства», - зазначила перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

У Мінекономіки нагадують, що розробили Національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці до 2030 року та презентувало її у травні цього року. 15 вересня уряд ухвалив стратегію та затвердив операційний план заходів з її реалізації на 2023-2025 роки. Завдяки імплементації Стратегії планується досягти трьох ключових цілей: удосконалити законодавство про рівну оплату праці, сприяти подоланню стереотипів і дискримінації щодо професій за ознакою статі та створити сприятливі умови для зручного поєднання сімейних і професійних обов'язків.

За словами Свириденко, від травня Міністерство економіки вже почало реалізовувати цю стратегію і досягло перших результатів. Міністерство економіки підготувало проєкт Трудового кодексу, партнери - UN Women Ukraine - невдовзі розпочнуть всеукраїнську комунікаційну компанію. Уряд подав заявку на приєднання до рекомендації Ради ОЕСР щодо забезпечення гендерної рівності в сферах освіти, зайнятості й підприємництва, тощо.

Як повідомлялось, в Україні дотепер існує гендерний розрив в оплаті праці, а жінки отримують низьку зарплату, працюючи на так званій типовій жіночій роботі.