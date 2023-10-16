Фінансові новини
- |
- 16.10.23
- |
- 18:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
USDA прогнозує скорочення світового виробництва пшениці
14:37 16.10.2023 |
Міністерство сільського господарства США (USDA) 12 жовтня опублікувало оновлений прогноз балансу основних сільськогосподарських культур на 2023/24 маркетинговий рік, відповідно до якого очікується зниження виробництва, споживання та кінцевих запасів пшениці у світі.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу.
Зазначається, що оновлені світові прогнози по пшениці на 2023/24 МР передбачають скорочення пропозиції, зниження споживання, обсягів торгівлі та кінцевих запасів.
Очікується скорочення обсягів виробництва пшениці у 2023/24 МР на 3,9 млн т до 783,4 млн т. в основному за рахунок скорочення виробництва в Австралії (-1,5 млн т до 24,5 млн т через тривалі посушливі умови в більшості регіонів вирощування), Казахстані (-2 млн т до 13 млн т через неоптимальні умов вирощування цього сезону) та Ефіопії (-2 млн т до 5,5 млн т через скорочення збиральних площ та посушливі умови в серпні та вересні), яке лише частково компенсується зростанням виробництва в США (+2,1 млн т до 49,3 млн т).
Прогноз світового споживання знижено на 3 млн т до 792,9 млн т, головним чином, через нижчий рівень використання фуражу.
Прогноз світової торгівлі у 20223/24 МР скоротився на 1,1 млн т до 206,3 млн т через скорочення експорту Австралією (-1,5 млн т до 19,0 млн т), Бразилією (-0,5 млн т до 3 млн т) та Казахстаном (-0,5 млн т до 10 млн т).
Прогнозовані світові кінцеві запаси пшениці на 2023/24 МР знижені на 0,5 млн т до 258,1 млн т, що є найнижчим показником з 2015/16 року.
Відповідно до оновлених прогнозів, на світовому ринку кукурудзи у 2023/24 МР передбачається незначне зростання виробництва, обсягів торгівлі та менші кінцеві запаси.
Прогноз світового виробництва кукурудзи у 2023/24 МР зросте на 0,1 млн т до 1 214,5 млн т. Водночас, в США спостерігається скорочення виробництва (-1,8 млн т до 382,7 млн т через зниження врожайності), що буде повністю компенсовано зростанням виробництва в Аргентині (+1 млн т до 55,0 млн т), ЄС (+0,3 млн т до 59,7 млн т), Молдові та Парагваї.
Основні зміни у прогнозі світової торгівлі включають збільшення експорту кукурудзи для Аргентини (+0,5 млн т до 41,0 млн т) та Парагваю, але скорочення експорту для США (-0,6 млн т до 51,4 млн т). Це призведе до збільшення світового експорту кукурудзи на 0,1 млн т до 196,3 млн т.
Прогноз світових кінцевих запасів кукурудзи у 2023/24 МР скоротився на 1,6 млн т до 312,4 млн т, що відображає зменшення запасів в США і зростання в Україні та Молдові.
У жовтневому прогнозі показники України щодо виробництва, експорту пшениці та кукурудзи залишаються без змін: виробництво пшениці - 22,5 млн т, кукурудзи - 28 млн т; експорт пшениці - 11 млн т, кукурудзи - 19,5 млн т.
Як повідомляв Укрінформ, Міністерство сільського господарства США (USDA) у вересневому прогнозі балансу основних сільськогосподарських культур на 2023/24 МР збільшило показники виробництва та експорту української пшениці, а також виробництва кукурудзи.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У МВФ відреагували на спробу депутатів порушити зобов'язання України щодо фінмоніторингу РЕРів
|Україна бере на зиму ППО у партнерів в оренду - Ігнат
|Cнаряди для Patriot і не тільки. Нідерланди анонсували нову допомогу Україні
|СБУ і ВМС України атакували носій крилатих ракет «Буян» і корабель «Павел Державин»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Розпочати промислове рибальство в Україні можна буде через «Е-Рибу»: експеримент триватиме два роки
|Запаси газу в сховищах Європи сягнули максимуму за всю історію спостережень
|Обсяг готівки з початку року зріс на 12 мільярдів. Але Нацбанк фіксує зменшення попиту
|USDA прогнозує скорочення світового виробництва пшениці
|Українці отримали вже 1,5 мільярда на ремонт пошкодженого житла, – Мінцифри
|Кабмін виділив 62 мільярди на різні програми відновлення після російської агресії – Шмигаль
|Дві впливові німецькі організації почали лобіювати ідею швидкого розвитку експорту українського біогазу до Євросоюзу
Бізнес
|OpenAI вивчає можливість створення власних чипів для завдань штучного інтелекту
|Жінкам платять менше, але не тільки це. Чому Нобеля з економіки дали за дослідження гендерної нерівності?
|Податкова попередила, що відстежує продажі через Facebook та Instagram
|Комісія з цінних паперів США через суд вимагає від Маска свідчень про купівлю Twitter
|Google представила цифрового помічника з підтримкою ШІ
|Cadillac CT5 дебютував із оновленим дизайном
|Кількість українських айтівців на аутсорсі та в продукті вперше за довгий час зрівнялися, конкуренція наростає — дослідження DOU