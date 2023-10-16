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АНАЛІТИКА

USDA прогнозує скорочення світового виробництва пшениці

 

Міністерство сільського господарства США (USDA) 12 жовтня опублікувало оновлений прогноз балансу основних сільськогосподарських культур на 2023/24 маркетинговий рік, відповідно до якого очікується зниження виробництва, споживання та кінцевих запасів пшениці у світі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу.

Зазначається, що оновлені світові прогнози по пшениці на 2023/24 МР передбачають скорочення пропозиції, зниження споживання, обсягів торгівлі та кінцевих запасів.

Очікується скорочення обсягів виробництва пшениці у 2023/24 МР на 3,9 млн т до 783,4 млн т. в основному за рахунок скорочення виробництва в Австралії (-1,5 млн т до 24,5 млн т через тривалі посушливі умови в більшості регіонів вирощування), Казахстані (-2 млн т до 13 млн т через неоптимальні умов вирощування цього сезону) та Ефіопії (-2 млн т до 5,5 млн т через скорочення збиральних площ та посушливі умови в серпні та вересні), яке лише частково компенсується зростанням виробництва в США (+2,1 млн т до 49,3 млн т).

Прогноз світового споживання знижено на 3 млн т до 792,9 млн т, головним чином, через нижчий рівень використання фуражу.

Прогноз світової торгівлі у 20223/24 МР скоротився на 1,1 млн т до 206,3 млн т через скорочення експорту Австралією (-1,5 млн т до 19,0 млн т), Бразилією (-0,5 млн т до 3 млн т) та Казахстаном (-0,5 млн т до 10 млн т).

Прогнозовані світові кінцеві запаси пшениці на 2023/24 МР знижені на 0,5 млн т до 258,1 млн т, що є найнижчим показником з 2015/16 року.

Відповідно до оновлених прогнозів, на світовому ринку кукурудзи у 2023/24 МР передбачається незначне зростання виробництва, обсягів торгівлі та менші кінцеві запаси.

Прогноз світового виробництва кукурудзи у 2023/24 МР зросте на 0,1 млн т до 1 214,5 млн т. Водночас, в США спостерігається скорочення виробництва (-1,8 млн т до 382,7 млн т через зниження врожайності), що буде повністю компенсовано зростанням виробництва в Аргентині (+1 млн т до 55,0 млн т), ЄС (+0,3 млн т до 59,7 млн т), Молдові та Парагваї.

Основні зміни у прогнозі світової торгівлі включають збільшення експорту кукурудзи для Аргентини (+0,5 млн т до 41,0 млн т) та Парагваю, але скорочення експорту для США (-0,6 млн т до 51,4 млн т). Це призведе до збільшення світового експорту кукурудзи на 0,1 млн т до 196,3 млн т.

Прогноз світових кінцевих запасів кукурудзи у 2023/24 МР скоротився на 1,6 млн т до 312,4 млн т, що відображає зменшення запасів в США і зростання в Україні та Молдові.

У жовтневому прогнозі показники України щодо виробництва, експорту пшениці та кукурудзи залишаються без змін: виробництво пшениці - 22,5 млн т, кукурудзи - 28 млн т; експорт пшениці - 11 млн т, кукурудзи - 19,5 млн т.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство сільського господарства США (USDA) у вересневому прогнозі балансу основних сільськогосподарських культур на 2023/24 МР збільшило показники виробництва та експорту української пшениці, а також виробництва кукурудзи.
 

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