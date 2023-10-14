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АНАЛІТИКА

Другий саміт Grain from Ukraine відбудеться наприкінці листопада

23:00 13.10.2023 |

Новини АПК

 

Проведення другого саміту української гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine («Зерно з України») під егідою Президента Володимира Зеленського заплановане на кінець листопада.

Про це заявив спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх під час онлайн-виступу на обговоренні на тему «Російський інформаційний вплив у Африці: культурні центри, зерно та заангажовані ЗМІ» у Медіацентрі Україна - Укрінформ.

"Ми в кінці листопада будемо проводити другий саміт Grain from Ukraine під егідою Президента України", - сказав Субх.

Дипломат зазначив, що зацікавленість африканських країн у цьому заході є яскравим підтвердженням того, що Африка не згодна миритися із нинішнім статус-кво, тобто залежністю від Росії.

"Багато президентів африканських країн говорили і говорять: "Ми не є жебраками, ми не хочемо бути в позиції тих, хто постійно щось просить у Росії. Росія має відкрити (українські) порти, Росія має відновити роботу чорноморського "зернового коридору", тому що Україна має бути рівним гравцем, і Африка повинна отримати право на конкурентних засадах обирати, з ким працювати і як забезпечувати власну продовольчу безпеку", - зауважив спецпредставник України.

Як повідомлялося, перший Міжнародний установчий саміт International Summit on Food Security щодо реалізації української гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine відбувся у Києві 26 листопада 2022 року.
 

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