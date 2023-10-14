Фінансові новини
- |
- 14.10.23
- |
- 01:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Другий саміт Grain from Ukraine відбудеться наприкінці листопада
23:00 13.10.2023 |
Проведення другого саміту української гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine («Зерно з України») під егідою Президента Володимира Зеленського заплановане на кінець листопада.
Про це заявив спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх під час онлайн-виступу на обговоренні на тему «Російський інформаційний вплив у Африці: культурні центри, зерно та заангажовані ЗМІ» у Медіацентрі Україна - Укрінформ.
"Ми в кінці листопада будемо проводити другий саміт Grain from Ukraine під егідою Президента України", - сказав Субх.
Дипломат зазначив, що зацікавленість африканських країн у цьому заході є яскравим підтвердженням того, що Африка не згодна миритися із нинішнім статус-кво, тобто залежністю від Росії.
"Багато президентів африканських країн говорили і говорять: "Ми не є жебраками, ми не хочемо бути в позиції тих, хто постійно щось просить у Росії. Росія має відкрити (українські) порти, Росія має відновити роботу чорноморського "зернового коридору", тому що Україна має бути рівним гравцем, і Африка повинна отримати право на конкурентних засадах обирати, з ким працювати і як забезпечувати власну продовольчу безпеку", - зауважив спецпредставник України.
Як повідомлялося, перший Міжнародний установчий саміт International Summit on Food Security щодо реалізації української гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine відбувся у Києві 26 листопада 2022 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|СБУ і ВМС України атакували носій крилатих ракет «Буян» і корабель «Павел Державин»
|ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українського народу
|NBC: Білий дім об’єднає запит на допомогу для України, Ізраїлю й Тайваню
|Пентагон розкрив деталі нового пакета допомоги Україні на $200 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Уряд призначив керівника Держпродспоживслужби
|Румунія затвердила нові умови імпорту українського зерна
|АРМА придбає військових облігацій на ₴656 мільйонів
|Другий саміт Grain from Ukraine відбудеться наприкінці листопада
|Кабмін зареєстрував індустріальний парк технічних конопель
|Виїзд за кордон. Кабмін змінив вимоги до кількості водіїв вантажівок й автобусів
Бізнес
|Комісія з цінних паперів США через суд вимагає від Маска свідчень про купівлю Twitter
|Google представила цифрового помічника з підтримкою ШІ
|Cadillac CT5 дебютував із оновленим дизайном
|Кількість українських айтівців на аутсорсі та в продукті вперше за довгий час зрівнялися, конкуренція наростає — дослідження DOU
|Google Pixel Watch 2 - Snapdragon W5+ Gen 1, 24 години роботи, швидка зарядка, IP68 і сервіси Google за ціною від $350
|Google Pixel 8 Pro - Tensor G3, 50-МП камера з OIS, оптичний зум 5x, 120-Гц дисплей LTPO AMOLED та Android 14 за ціною від $999
|Google Pixel 8 - дев'ятиядерний чип Tensor G3, 50-МП камера з OIS, 120-Гц дисплей і Android 14 за ціною від $699