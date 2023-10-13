Інститут мікробіології та вірусології розробив інноваційний препарат для захисту рослин – НАН України

В Інституті мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного Національної Академії Наук України на основі двох штамів бактерій роду Pseudomonas створили Гаупсин - комплексний біопрепарат, який пригнічує розвиток фітопатогенних збудників та стимулює зростання рослин, повідомляє сайт НАН України у середу.

Активність Гаупсину спрямована проти широкого спектра збудників захворювань рослин та комах-шкідників. Більшість із них є мішенню і для хімічних засобів захисту рослин, що використовуються у сільському господарстві. Штами бактерій, що є компонентами препарату, стійкі до сучасних хімічних фунгіцидів та регуляторів росту комах. Це дає можливість для їх одночасного застосування і, відповідно, забезпечує ймовірний сумарний корисний ефект для рослин, скорочення витрати хімічних препаратів, суттєве зменшення пестицидного тиску на біоценози та отримання врожаю, позбавленого шкідливих хімікатів.