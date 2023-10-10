Українські аграрії посіяли вже майже 3,7 мільйона гектарів озимих

В Україні станом на 10 жовтня 2023 аграрії посіяли вже 3,696 млн га озимих культур.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що станом на 10 жовтня вже посіяно 2,583 млн га озимих зернових культур, у тому числі 2,352 млн га пшениці, 171 тис. га ячменю та 60 тис. га жита.

Найбільше озимих зернових культур посіяли аграрії Сумщини - 97% до прогнозу. Лідером із сівби пшениці є Дніпропетровщина (271,3 тис. га), ячменю - Миколаївщина (25 тис. га), жита - Волинь (13 тис. га).

За минулий тиждень аграрії посіяли 680 тис. га озимих зернових.

Сільгосптоваровиробники всіх областей України завершують сівбу озимого ріпаку, якого посіяли 1,111 млн га. Найбільше - на Дніпропетровщині (117,3 тис. га) та Одещині (103,6 тис. га).

За минулий тиждень аграрії посіяли 24 тис. га озимого ріпаку.

Як повідомляв Укрінформ, українські аграрії станом на 6 жовтня 2023 року зібрали 46,7 млн т нового врожаю зернових та олійних культур.