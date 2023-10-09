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В Україні зберуть рекордний врожай гречки
17:48 09.10.2023 |
В Україні цього року очікується рекордний врожай гречки. Ціни повинні знизитися, але відкидати фактор дорогої доробки, логістики, пакування теж не варто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.
За даними прес-служби, станом на перший тиждень жовтня аграрії вже намолотили 173,8 тис. тонн гречки і це ще не кінець збору. Торік всього було зібрано близько 148 тис. тонн.
Як повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, навесні сільгосптоваровиробники збільшили площу посіву гречки, у порівнянні з минулим роком на 20 тис. га до 141,5 тис. га. Це найбільша площа за всі роки незалежності України, яку засівали цією культурою.
"Щодо врожайності, маємо теж кращі результати: поточний показник дорівнює 1,42 т/га, минулорічний з приблизно такої ж частки площ становив 1,22 т/га. Власне, саме ці фактори у сукупності дали нам можливість збирати рекордний врожай гречки", - сказав Висоцький.
Він додав, що це сприятиме зниженню кінцевих цін на крупу, але відкидати фактор дорогої доробки, логістики, пакування теж не варто.
Ціни на гречку в Україні
У серпні 2023 року гречка в Україні подешевшала до довоєнного рівня. Середні споживчі ціни на гречані крупи в Україні зменшилися до 45,6 грн/кг. Це на 6,3% менше за 48,7 грн/кг - рівень ціни на гречку у лютому 2022 року, тобто на початку війни.
Гречка у 2,1 рази дешевша за максимальну ціну у 96,0 грн/кг, зафіксовану у серпні 2022 року.
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