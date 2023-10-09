Ринок будівництва овочесховищ в Україні у 2023 р. пожвавився, побудовано 15 одиниць

Україна 2023 року відновила будівництво овочесховищ, яких було побудовано 15 одиниць загальною потужністю близько 10 тис. тонн, повідомив "Інтерфакс-Україна" комерційний директор ТОВ "Ван Дайк Технікс" Андрій Марущак.

"У першому воєнному році в Україні було побудовано лише одне сховище потужністю 1 тис. тонн для зберігання картоплі в Київській області на базі ТОВ "Бровари Картопля". У 2023 році можна говорити про пожвавлення ринку, оскільки було побудовано 15 сховищ потужністю 10 тис. тонн. До довоєнного рівня інвестування фермерам далеко - 2021 року вони побудували картоплесховищ на 51 тис. тонн, і це були переважно великі проєкти від 10 тис. тонн потужності. Тільки два учасники ринку інвестували в проєкти по 2 тис. тонн", - сказав він.

За інформацією Марущака, будували невеликі за ємністю овочесховища фермери Чернігівської, Вінницької, Тернопільської, Львівської, Черкаської областей. Призначені вони переважно для зберігання цибулі (85% побудованих потужностей), а також картоплі (15% потужностей).

Примітно, що для будівництва аграрії використовували власні кошти, зароблені від реалізації овочів за рекордними цінами, що встановилися восени-навесні 2022-2023 МР через дефіцит цієї продукції в країні, викликаний втратою основних овочівницьких регіонів - Херсонської та Запорізької областей, пояснив він.

"Однозначно фермери не зможуть самостійно наростити втрачений країною потенціал. Адже тільки в Каховці розташовувалося овочесховищ потужністю близько 150 тис. тонн. Для їх відновлення знадобиться понад 3-4 млрд грн. Крім того, під час відновлення промислового овочівництва бажано врахувати "помилки минулого" й уникати концентрації зберігання овочів в одному регіоні. Їх зберігання має бути розсереджено по всіх областях, кожна з яких має хоча б на 50% покривати власні потреби", - додав експерт.

Марущак нагадав, що будівництво камери зберігання картоплі потужністю 1 тис. тонн обходиться фермеру в 10 млн грн. Оптимальним для зберігання овочів є овочесховище на 4-5 тис. тонн, картоплесховище на 2-3 тис. тонн. Вони укомплектовуються лінією сортування та фасування, яка залежно від типу та продуктивності коштує від 4 до 20 млн грн.

"Без допомоги держави або регіональних програм, спрямованих на розвиток промислового овочівництва, відновити галузь, яка забезпечує потреби насамперед внутрішнього ринку, Україна не зможе", - констатував експерт.

Він додав, що адресна регіональна допомога потрібна фермерам Черкаської та Дніпропетровської областей, які мають можливість забезпечити поля зрошенням, необхідним для вирощування овочів. Якщо враховувати готовність аграріїв інвестувати в будівництво потужностей для зберігання, такими також можуть бути Вінницька область і регіони Західної України.

Марущак наголосив, що інвестиції, які потрібні для зведення та оснащення таких овочесховищ, доволі великі й непосильні для мікро- та малих фермерів, а для аграріїв, які вирощують овочі на площах до 500 га, також непідйомні.

Як повідомлялося, за підрахунками експертів овочівничого сектору, Україні для забезпечення потреб внутрішнього ринку необхідно 1,4 млн тонн потужностей для зберігання картоплі та 300 млн тонн овочів. Оптимальний обсяг потужностей для зберігання моркви має становити 80 тис. тонн, буряка - 20 тис. тонн, цибулі - 120 тис. тонн, капусти - 80 тис. тонн.

До війни в Україні сумарно існувало близько 800 тис. тонн потужностей, з них 600 тис. тонн призначалися для зберігання картоплі, а 200 тис. тонн було виділено під інші овочі.