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Українські аграрії цьогоріч залучили кредитів на майже ₴60 мільярдів
17:24 06.10.2023 |
Від початку 2023 року станом на 6 жовтня 11,3 тис українських агропідприємств одержали 58,8 млрд грн банківських кредитів на розвиток господарств.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Зазначається, що найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії: Київської області - 11,5 млрд грн (833 підприємства отримали кошти), Вінницької області - 5,4 млрд грн (1293 підприємства) та Дніпропетровської області - 5,3 млрд грн (742 підприємств). У Кіровоградській області 1553 підприємства отримали кредитів на 4,5 млрд грн. На Одещині 1013 господарства отримали 4 млрд грн.
Станом на 6 жовтня 8,8 тис. підприємств отримали понад 34 млрд гривень за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9».
За цією програмою найбільше кредитів отримали сільгосптоваровиробники Кіровоградської області: 1246 господарств отримали 3,8 млрд грн. Для 1001 господарства Вінницької області вже виділено 3,5 млрд грн. На Одещині 3,4 млрд грн отримало 817 господарств. У Київській області 675 агропідприємств отримало 3,2 млрд грн.
Як повідомляв Укрінформ, програма «Доступні кредити 5-7-9%» спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5-9% річних, залежно від категорії кредиту та суб'єкта підприємництва.
З вересня у межах програми збільшено ліміт кредитування для переробних агропідприємств до 150 млн грн.
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