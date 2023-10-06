В Україні зібрали вже 46,7 мільйона тонн зернових та олійних

Українські аграрії станом на 6 жовтня 2023 року зібрали вже 46,7 млн т нового врожаю зернових та олійних культур.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що збір зернових та зернобобових культур проведено на площі 7,258 млн га при врожайності 44,5 ц/га, намолочено понад 32,308 млн т зерна.

Українські аграрії станом на 6 жовтня вже намолотили: понад 22,210 млн т пшениці зі 4,695 млн га (врожайність - 47,3 ц/га), 5,863 млн т ячменю зі 1,505 млн га (врожайність - 39 ц/га) та 396,8 тис т гороху зі 154,4 тис. га (врожайність - 25,7 ц/га).

Кукурудзи намолочено понад 2,585 млн т зі 414 тис га (врожайність - 62,5 ц/га). Гречки зібрано 173,8 тис т зі 122,4 тис га (врожайність - 14,2 ц/га). Проса намолочено 155,1 тис т зі 68,7 тис га (врожайність - 22,6 ц/га). Інших зернових та зернобобових культур намолочено 923,1 тис т зі 300 тис га.

В Україні станом на 6 жовтня вже зібрано 14,432 млн т олійних культур із 5,787 млн га. Ріпаку намолочено 4,005 млн т зі 1,396 млн га (врожайність - 28,7 ц/га).

Соняшнику вже зібрано 7,308 млн т насіння зі 3,171 млн га (врожайність - 23 ц/га). Сої намолочено 3,188 млн т із понад 1,22 млн га (врожайність - 25,6 ц/га).

Станом на 6 жовтня в Україні вже накопано 3,267 млн т цукрових буряків зі 68,4 тис га при врожайності 477,5 ц/га.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство аграрної політики та продовольства прогнозує, що валове виробництво зернових та олійних культур в Україні у 2023 році становитиме 79,1 млн т.