ООН підвищила прогноз світового виробництва зернових завдяки врожаю в Україні

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) підвищила прогноз світового виробництва зернових у 2023 році до 2,81 млрд тонн, що на 0,9% більше за обсяг врожаю попереднього року. Про це повідомляється на сайті ФАО.

Вищий прогноз майже повністю ґрунтується на нещодавніх та більш позитивних оцінках врожайності в Україні та РФ, йдеться у повідомленні. Очікується падіння врожаю зернових у Канаді.

У новому звіті ФАО стосовно попиту та пропозиції на зернові світове виробництво пшениці оцінюється в 785 млн тонн, виробництво фуражного зерна - в 1,51 млрд тонн (на 2,7% більше, ніж у 2022 році), а світове виробництво рису - в 523,1 млн тонн.

Індекс цін на продовольство ФАО у вересні становив у середньому 121,5 пункту, порівнюючи зі 121,4 пункту в серпні. Індекс відстежує щомісячні зміни міжнародних цін на продовольчі товари, які торгуються на світовому ринку.

На цьому рівні індекс на 10,7% нижче свого значення річної давності й на 24,% нижче за історичний максимум, досягнутий у березні 2022 року.

У вересні на світових ринках падала ціна на рослинні олії, молочні продукти та м'ясо. Зростали ціни на цукор та кукурудзу.