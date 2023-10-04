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Греція пропонує свої порти для експорту українського зерна
16:42 04.10.2023 |
Міністр закордонних справ Греції Георгіос Герапетрітіс заявив на неформальному засіданні Ради ЄС, що Греція готова надати альтернативний маршрут для української пшениці та інших зернових через свої північні порти Салоніки та Александруполіс.
Про це повідомляє Ekathimerini, передає Укрінформ.
Герапетрітіс наголосив, що Греція готова зробити свій внесок у вирішення проблеми із експортом зерна. Країна уже обговорювала це питання з партнерами у ЄС, і зокрема Великою Британією, яка відіграє важливу роль у прийнятті рішень щодо України.
Продукцію пропонується транспортувати залізницею через Румунію і Болгарію до Салонік і Александруполіса.
Зазначається, що, хоча обидва грецькі порти можуть приймати судна, необхідні для транспортування зерна, але пропускна спроможність залізничної мережі на півночі Греції обмежена. Проте саме це могло б стати стимулом для прискорення модернізації залізниць, наприклад, лінії від Александруполіса до Орменіо, останньої станції перед Болгарією, яка знаходиться дуже близько до турецького кордону.
Існують альтернативні грецькому плану маршрути через Балтійське та Адріатичне моря. Балтійський варіант просуває Польща у співпраці з Литвою. Адріатичний варіант зосереджується на хорватському порту Рієка, а зерно перевозиться залізницею через Угорщину та Словаччину.
Як повідомляв Укрінформ, Литва погодила коридор для транзиту українського продовольства в балтійські порти.
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