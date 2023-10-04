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Україна у вересні експортувала 50 тисяч тонн агропродукції через чорноморські порти - Висоцький

17:23 03.10.2023 |

Новини АПК

 

Україна у вересні 2023 року експортувала через чорноморські порти 50 тис. т аграрної продукції.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу міністерства у Телеграмі.

"У вересні з українських чорноморських портів вдалося вивезти 50 тисяч тонн агропродукції", - сказав він.

Висоцький зазначив, що наразі ці шляхи продовжують розвиватися. За словами заступника міністра, є сподівання найближчими тижнями вийти на більші показники експорту через морські порти.

Він також додав, що Україна продовжує працювати з ООН та Туреччиною над питанням налагодження повноцінного експорту продовольства з українських морпортів.

Як повідомляв Укрінформ, дія угоди про продовження «Ініціативи з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море», яку уклали Україна, Організація Об'єднаних Націй та Туреччина у липні 2022 року, завершилась 18 липня 2023 року. Аналогічну угоду уклали ООН, Туреччина та Росія.

Україна 10 серпня голосила нові тимчасові маршрути для торговельних суден, що йдуть до/з чорноморських морських портів України. Ці маршрути в першу чергу використовуються для можливості виходу цивільних суден, що перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков 30 вересня повідомив, що в морпортах Одещини чекають під завантаження 5 нових суден, які зможуть перевезти майже 120 тис. т українського збіжжя до країн Африки та Європи.
 

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