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АНАЛІТИКА

У Брюсселі запрацював офіс Українського клубу аграрного бізнесу

22:33 02.10.2023 |

Новини АПК

 

У Брюсселі з 2 жовтня 2023 року запрацював європейський офіс асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба УКАБ.

"Український аграрний бізнес започатковує свою постійну присутність при інституціях ЄС у Брюсселі. Сьогодні, 2 жовтня, в столиці Європейського Союзу розпочинає роботу європейський офіс асоціації "Український клуб аграрного бізнесу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що головними завданнями європейського офісу стануть: консультативна підтримка українських агровиробників у підготовці України до майбутніх передвступних переговорів щодо членства в ЄС, пошук взаємовигідних рішень у врегулюванні проблемних питань аграрної торгівлі між Україною та ЄС, а також налагодження конструктивного діалогу від імені українського агробізнесу з інституціями ЄС, державами-членами та європейськими діловими асоціаціями.

Європейський офіс УКАБ також сприятиме узгодженій публічній комунікації українського агробізнесу з європейськими стейкхолдерами.

Діяльність офісу здійснюватиметься у партнерстві між УКАБ та міжнародною компанією у сфері європейського регулювання і адвокації KREAB.

«Присутність українського бізнесу в столиці ЄС дуже давно стояла на порядку денному, а сьогодні потреба в такій присутності більш ніж очевидна. Український агробізнес твердо переконаний - майбутнє України, її економіки, аграрного сектору тісно пов'язане з поверненням нашої держави до європейської сім'ї. Ми докладатимемо всіх зусиль для налагодження відкритого, конструктивного діалогу з нашими європейськими партнерами», - заявив генеральний директор УКАБ Олег Хоменко.

Як повідомлялось, асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) - це об'єднання українських компаній, які здійснюють свою діяльність в агропромисловому та продовольчому секторі України.

Наразі членами УКАБ є понад 130 агрокомпаній та постачальників сільгоспресурсів.
 

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