Уряд залучить $500 млн від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для відновлення агросектору

Кабінет Міністрів схвалив залучення гранту в розмірі $270 млн на бюджетну підтримку від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) і Міжнародної асоціації розвитку, які діють як адміністратор Мультидонорського трастового фонду допомоги, відновлення реконструкції та реформування України, для реалізації проєкту "Екстрений проєкт надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України" (ARISE).

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Проєкт спрямований на вирішення проблем, із якими зіткнувся агросектор України після повномасштабного вторгнення РФ, а саме на забезпечення посівних і збиральних кампаній упродовж наступних двох років, на відновлення сільського господарства та розширення фінансування малих агровиробників.

Уряд також схвалив залучення кредиту від Міжнародного банку реконструкції та розвитку в розмірі $230 млн на проєкт ARISE.

Кредит буде спрямовано Фонду розвитку підприємництва для вирішення поставлених перед проєктом завдань.