Польща та Угорщина не брали участі в засіданні Координаційної платформи щодо української сільгосппродукції

"Усі сторони були запрошені взяти участь у вчорашньому засіданні платформи. Не було представників Польщі та Угорщини. Проте важливо зазначити, що участь не є обов'язковою. Це - засідання, які відбуваються досить часто. Комісія продовжує взаємодіяти з усіма зацікавленими сторонами за межами і в рамках платформи", - сказав Гілл на брифінгу в Брюсселі в п'ятницю.

Представник Єврокомісії нагадав, що 11 засідання платформи відбулося після "нещодавнього ухвалення української постанови про систему ліцензування з перевірки та дозволу експорту деяких сільськогосподарських продуктів". "Комісія вітає ефективну роботу, виконану Україною, щоб представити ці заходи за ці лише 10 днів", - зазначив Гілл оцінку ЄК дій Києва.

Він також підтвердив інформацію переданого в четвер агентству "Інтерфакс-Україна" коментаря про те, що засідання в четвер було зосереджене на обміні думками щодо українських пропозицій Плану дій, спрямованих на контроль її експорту конкретних продуктів і запобігання викривленню ринку в п'яти сусідніх державах-членах.

"На вчорашньому засіданні платформи обмін коментарями щодо Плану дій було завершено, що є, як я думаю, конструктивним кроком уперед. Усі сторони наразі продовжуватимуть взаємодіяти для того, щоб реалізувати План дій якнайшвидше", - додав Гілл.

Представник ЄК підтвердив, що наступного тижня виконавчий віцепрезидент Валдіс Домбровскіс вирушить у Словаччину 5-7 жовтня, включно з відвідуванням прикордонного регіону, щоб оцінити прогрес, досягнутий у роботі "Шляхів солідарності".