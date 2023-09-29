Фінансові новини
- |
- 29.09.23
- |
- 17:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Польща та Угорщина не брали участі в засіданні Координаційної платформи щодо української сільгосппродукції
16:31 29.09.2023 |
"Усі сторони були запрошені взяти участь у вчорашньому засіданні платформи. Не було представників Польщі та Угорщини. Проте важливо зазначити, що участь не є обов'язковою. Це - засідання, які відбуваються досить часто. Комісія продовжує взаємодіяти з усіма зацікавленими сторонами за межами і в рамках платформи", - сказав Гілл на брифінгу в Брюсселі в п'ятницю.
Представник Єврокомісії нагадав, що 11 засідання платформи відбулося після "нещодавнього ухвалення української постанови про систему ліцензування з перевірки та дозволу експорту деяких сільськогосподарських продуктів". "Комісія вітає ефективну роботу, виконану Україною, щоб представити ці заходи за ці лише 10 днів", - зазначив Гілл оцінку ЄК дій Києва.
Він також підтвердив інформацію переданого в четвер агентству "Інтерфакс-Україна" коментаря про те, що засідання в четвер було зосереджене на обміні думками щодо українських пропозицій Плану дій, спрямованих на контроль її експорту конкретних продуктів і запобігання викривленню ринку в п'яти сусідніх державах-членах.
"На вчорашньому засіданні платформи обмін коментарями щодо Плану дій було завершено, що є, як я думаю, конструктивним кроком уперед. Усі сторони наразі продовжуватимуть взаємодіяти для того, щоб реалізувати План дій якнайшвидше", - додав Гілл.
Представник ЄК підтвердив, що наступного тижня виконавчий віцепрезидент Валдіс Домбровскіс вирушить у Словаччину 5-7 жовтня, включно з відвідуванням прикордонного регіону, щоб оцінити прогрес, досягнутий у роботі "Шляхів солідарності".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Невловимий» свідок, невідомі повноваження і нерухомі літаки на аеродромі «Канатове»: як відбувається розгляд справи Романа Червінського
ТОП-НОВИНИ
|Палата представників США схвалила виділення Україні $300 млн
|НАБУ розслідує виплату «зеленого» тарифу окупованим станціям брата Шурми
|Арестович відповів на скандал щодо сексистських висловів про жінок на лекціях з психології
|«Лист щастя» від Байдена. Як американські побажання перетворилися на ультиматум Банковій
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Цьогоріч в Україні скасували 50 непотрібних дозволів - Мінекономіки
|Кабмін схвалив залучення гранту від міжнародних партнерів на 5,5 млрд грн для програми відновлення житла
|Ринок сільгоспземель у серпні 2023 р. продемонстрував пожвавлення за угодами та площами продажу - KSE
|Польща та Угорщина не брали участі в засіданні Координаційної платформи щодо української сільгосппродукції
|Нафта перейшла до зростання, Brent торгується біля $96 за барель
|У вересні 2023 року Мінфін залучив майже 3 млрд доларів США грантів та пільгового фінансування від міжнародних партнерів
Бізнес
|WSJ: OpenAI продасть акції інвесторам
|В оновленій iOS 17 користувачі iPhone та iPad зможуть перекладати з та на українську мову
|Mercedes, BMW та Porsche можуть найбільше постраждати у тарифній суперечці між ЄС та КНР
|FTC подала антимонопольний позов до Amazon: найгучніша справа в спробі приборкати технологічних гігантів
|IT-гіганти відзвітували в ЄС про боротьбу з пропагандою з РФ
|Xiaomi анонсувала 13T / 13T Pro — обіцяє 4 великі оновлення Android та 5 років апдейтів безпеки
|У США вдруге вдало пересадили людині серце свині