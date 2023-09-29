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АНАЛІТИКА

В Україні намолотили 41,7 мільйона тонн зернових та олійних культур

12:58 29.09.2023 |

Новини АПК

В Україні намолотили 41,7 мільйона тонн зернових та олійних культур

 

Українські аграрії станом на кінець вересня намолотили 41,7 млн тонн нового врожаю, з яких 30,5 млн тонн зернових і 11,2 млн тонн олійних культур.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства, передає Укрінформ.

Зокрема, збір зернових та зернобобових культур проведено на площі 6 972 тис. га. При врожайності 43,7 ц/га намолочено 30 4467 тис. тонн.

Станом на кінець вересня пшениці намолочено 22 204 тис. тонн зі 4 693 тис. га (врожайність - 47,3 ц/га), ячменю - 5 863 тис. тонн зі 1 504 тис. га (врожайність - 39,0 ц/га), гороху - 396,8 тис. тонн зі 154,4 тис. га (врожайність - 25,7 ц/га), 793,2 тис. тонн кукурудзи зі 146,5 тис. га (врожайність - 54,2 ц/га), гречки - 157,8 тис. тонн зі 109,4 тис. га (врожайність - 14,4 ц/га), а проса намолочено 139,9 тис. тонн зі 64,2 тис. га (врожайність - 21,8 ц/га).

На інші зернові та зернобобові культури припало 912,5 тис. тонн з обмолочених 300 тис. га.

За відповідний період олійних культур намолочено понад 11 тис. тонн. Зокрема, аграрії вже зібрали 4003 тис. тонн насіння ріпаку зі 1 396 тис. га, (врожайність - 28,7 ц/га), 5031 тис. тонн насіння соняшнику зі 2 194 тис. га (врожайність - 22,9 ц/га) та 2 205 тис. тонн сої зі 861 тис. га, (врожайність - 25,6 ц/га).

Триває збір цукрових буряків, їх викопано на площі 49,6 тис. га, накопано 2 290 тис. тонн солодких коренів.

Як повідомлялося, Україна цьогоріч збере гарний урожай зернових і готова вже відправити в країни Африки та Азії мільйони тонн пшениці.
 

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