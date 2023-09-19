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АНАЛІТИКА

Прем'єр Хорватії заявив, що не імпортуватиме українське зерно

 

Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович заявив, що не має наміру допускати українське зерно на внутрішній ринок країни, повідомляє у вівторок видання Politico.

"Позиція і бажання Хорватії такі: ми транзитна країна, а не країна, яка отримуватиме величезну кількість українського зерна, яке дешевше за наше", - сказав Пленкович.

За його словами, імпорт такої продукції призвів би до того, що "наші фермери опинилися б у біді".

15 вересня Єврокомісія оголосила про припинення дії обмежувальних заходів щодо експорту українського зерна та інших продовольчих товарів до ЄС. Пізніше про введення власних заборон заявила влада Польщі, Угорщини та Словаччини.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Хорватія
 

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