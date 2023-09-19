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Прем'єр Хорватії заявив, що не імпортуватиме українське зерно
14:38 19.09.2023 |
Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович заявив, що не має наміру допускати українське зерно на внутрішній ринок країни, повідомляє у вівторок видання Politico.
"Позиція і бажання Хорватії такі: ми транзитна країна, а не країна, яка отримуватиме величезну кількість українського зерна, яке дешевше за наше", - сказав Пленкович.
За його словами, імпорт такої продукції призвів би до того, що "наші фермери опинилися б у біді".
15 вересня Єврокомісія оголосила про припинення дії обмежувальних заходів щодо експорту українського зерна та інших продовольчих товарів до ЄС. Пізніше про введення власних заборон заявила влада Польщі, Угорщини та Словаччини.
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