Прем'єр Хорватії заявив, що не імпортуватиме українське зерно

Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович заявив, що не має наміру допускати українське зерно на внутрішній ринок країни, повідомляє у вівторок видання Politico.

"Позиція і бажання Хорватії такі: ми транзитна країна, а не країна, яка отримуватиме величезну кількість українського зерна, яке дешевше за наше", - сказав Пленкович.

За його словами, імпорт такої продукції призвів би до того, що "наші фермери опинилися б у біді".

15 вересня Єврокомісія оголосила про припинення дії обмежувальних заходів щодо експорту українського зерна та інших продовольчих товарів до ЄС. Пізніше про введення власних заборон заявила влада Польщі, Угорщини та Словаччини.

