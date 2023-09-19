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У ЄС кажуть, що більшість членів ставлять під питання заборону на імпорт зерна з України
08:48 19.09.2023 |
ЄС має допомогти Україні з експортом зерна та при цьому зберегти єдність в умовах, коли більшість його членів не підтримують односторонні обмеження, запроваджені трьома країнами.
Про це у Брюсселі під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС з питань сільського господарства й рибальства заявив міністр сільського господарства, рибальства й продовольства Іспанії Луїс Планас Пучадес, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Європейська комісія має оцінювати ситуацію з цими трьома країнами-членами (Словаччина, Польща та Угорщина - ред.) , оскільки їхні одноосібні заходи дійсно зачіпають торговельну політику і наш єдиний ринок. Єврокомісія має здійснити кроки, які вона вважає доцільними. Що я хотів би сказати, як представник Головування в ЄС - і вже зробив це сьогодні під час обговорення: ми маємо більшість країн-членів, які ставлять під питання курс на використання одноосібних заходів у цій ситуації», - наголосив іспанський урядовець.
Він зауважив, що ситуація дійсно є дуже складною, але при цьому країнам Євросоюзу варто пам'ятати про головну мету і продемонструвати солідарність з Україною. Зерновий експорт є дуже важливим для доходів України, а також має величезне значення для продовольчої безпеки у світі.
За словами іспанського міністра, ЄС стикається із ситуацією, коли Росія здійснює системну агресію, закриває чорноморські шляхи і водночас бомбить інші порти та об'єкти, які залучені до вивезення зерна з України. У цій дуже складній ситуації Єврокомісія вирішила не продовжувати дію захисних заходів, що були застосовані в інтересах п'яти країн-членів. Оголошено також про те, що Україна буде готовою ухвалити відповідні заходи для стабілізації ситуації на ринку.
«Ці питання обговорювалися сьогодні (18 вересня - ред.) під час Координаційної платформи, але ми не знайомі з результатом, оскільки були на іншій зустрічі. Ми маємо бути здатними знайти рішення, які дозволять продовжувати підтримку України та вивозити зерно на експорт. Водночас ми не хочемо бачити жодного розколу єдності в межах ЄС, тому що це не буде позитивним ні для кого. Це не буде добрим для Європейського Союзу, і це також не буде добрим для України», - підкреслив Луїс Планас Пучадес.
Своєю чергою єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський висловив здивування рішенням України подати позов до СОТ проти Польщі, Угорщини й Словаччини, які ввели односторонні обмеження на сільськогосподарський імпорт з нашої країни.
«В Єврокомісії відповідні служби мають відпрацювати свою позицію, тож я не маю наміру її упереджувати. Можу лише викласти власну позицію. Я дещо здивований, що Україна обрала цей шлях - з огляду на величезні зусилля країн-членів, які були зроблені на цей момент з боку саме тих трьох держав. Як колишній суддя я знаю, що мирові рішення кращі за розгляд справи у суді. Це завжди працює краще», - сказав Войцеховський.
Він зауважив, що буде дуже легко довести: в цій ситуації Україна не зазнала шкоди та не зменшувала обсяги зернового експорту. Країни ЄС хочуть підтримати Україну в умовах жорстокої російської агресії та вже доклали величезних зусиль, щоб довести обсяг українського зернового експорту до максимуму.
«Сподіваюся, що ми вирішимо цю справу через діалог та взаємну згоду. Аналізуючи всі ті пропозиції, які робить Україна, я все ще залишаюся оптимістом і сподіваюся на діалог. Обидві сторони прагнуть цього, хоча позов до СОТ не сприяє такому діалогу. Ми хочемо допомогти Україні, але таким чином, щоб європейські фермери також були захищені. Тож ми не говоримо про санкції, ми говоримо про діалог та про пошук рішення», - наголосив представник Єврокомісії.
Як повідомлялося, у травні Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії за наполяганням цих країн. 5 червня дію заборони було продовжено до середини вересня.
15 вересня Єврокомісія оголосила, що ЄС не продовжуватиме тимчасові обмеження щодо українського зернового експорту до п'яти згаданих країн.
Водночас Польща, Угорщина та Словаччина оголосили про намір надалі блокувати імпорт української агропродукції. Україна вирішила оскаржити такі дії країн-сусідів в арбітражних установах СОТ.
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