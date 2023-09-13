У ЄК виступили за подовження зернового ембарго для України

Єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський заявив у Європарламенті, що він підтримує ідею подовження тимчасової заборони на ввезення українського зерна до Польщі, Румунії, Болгарії, Угорщини та Словаччини.

На його думку, цей екстрений захід, ухвалений Європейською Комісією, є ефективним і дієвим. "Запровадження тимчасових превентивних заходів структурувало та стабілізувало ринки прикордонних з Україною країн. Воно не обмежило експорт українських зернових "лініями солідарності", - сказав він, виступаючи перед депутатами в Страсбурзі у вівторок, 12 вересня.

За даними єврокомісара, до запровадження тимчасової заборони на імпорт української сільгосппродукції до п'яти країн "лініями солідарності" з України вивозили в середньому по 2,9 млн тонн зернових на місяць - загалом 34,8 млн тонн з травня 2022 року по квітень 2023 року. Тим часом, після запровадження тимчасового ембарго щомісячний показник становив 3,2 млн тонн - загалом 9,6 млн тонн із травня до липня 2023 року.

Войцеховський наголосив, що на зростання експорту "лініями солідарності" вплинув вихід Росії з чорноморської "зернової угоди", а також масштабні зусилля Євросоюзу та його країн із розвитку альтернативних маршрутів, головним чином дунайського коридору. Завдяки цим зусиллям логістичні витрати на цьому напрямку вдалося скоротити майже на 50 відсотків, зазначив єврокомісар. За його прогнозами, у вересні цією лінією вдасться вивезти 3 млн тонн зернових з України, а до кінця року - довести показник до 4 млн тонн на місяць.