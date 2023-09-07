Україна почала перевозити зерно через порти Хорватії

Україна почала експортувати зерно через морські порти Хорватії.

Про це заявила перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко під час двосторонньої зустрічі із прем'єр-міністром Республіки Хорватія Андреєм Пленковичем на саміті ініціативи Трьох морів у Бухаресті, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

«Українське зерно вже пішло на експорт через хорватські порти. Дякуємо за таку можливість. Цей торговий шлях хоч і нішевий, але вже користується популярністю. Ми готові його розвивати, розширюючи можливості транспортного коридору. Ми вважаємо, що цей логістичний маршрут буде відігравати важливу роль у двосторонній торгівлі між нашими країнами і після війни», - сказала Свириденко.

Зазначається, що сторони обговорили питання двосторонньої торгівлі і експорту українського збіжжя через хорватські порти. Також йшлося про важливість спільного розв'язання питання експортних обмежень для українського експорту.

Крім цього, під час зустрічі були обговорені питання: розмінування, розслідування воєнних злочинів, а також відкриття нових торговельних маршрутів для експорту українського збіжжя.

Сторони порушували питання прискорення локалізації виробництва техніки для розмінування, щоб скоріше розпочати її випуск на потужностях вітчизняних підприємств. Також обговорили підготовку до конференції з розмінування, яка відбудеться в Загребі у жовтні. Ця важлива подія має сприяти координації зусиль міжнародних партнерів, які спрямовані на розмінування нашої країни.

«Одним із найважливіших завдань для України на найближчий час є розмінування територій і повернення у використання потенційно забруднених земель. Від швидкості цього процесу залежать, як повоєнне відновлення, так і подальший розвиток національної економіки. Тому ми вдячні всім партнерам, які допомагають Україні у вирішенні цього питання», - наголосила Свириденко.

Андрей Пленкович запропонував допомогу Україні у розслідуванні воєнних злочинів, адже Хорватія має неабиякий досвід в цьому. Мова йде про обмін досвідом і експертизою Хорватії зі створення інститутів спеціальних прокурорів та спеціальної поліції, які проводять розслідування скоєних під час війни злочинів.

Як повідомляв Укрінформ, Україна не експортує аграрну продукцію через морські порти після того, як Росія вийшла із «зернової угоди» у липні 2023 року. Основними маршрутами для експорту продовольства залишаються: наземний транспорт та морські порти на Дунаї.

У травні 2023 року Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії за наполяганням цих країн.

Єврокомісія 5 червня продовжила дію заборони до 15 вересня 2023 року.