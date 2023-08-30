Перепони для експорту в Узбекистан молочної та іншої харчової продукції усунуті, - СМПУ

Спілка молочних підприємств України (СМПУ) спільно з посольством Республіки Узбекистан та іншими бізнес-асоціаціями взяли участь в усуненні митних перепон, які заважали експорту української молочної та іншої харчової продукції до цієї країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення СМПУ.

"Узбекистан останні 5 років активно розвивається. Це цікавий ринок збуту для наших виробників молочної продукції. За кількістю потенційних споживачів він майже дорівнює Україні. І якщо вдасться здешевити логістику, наші підприємства можуть потіснити на цьому ринку виробників з Росії та Білорусі", - розповідає голова Спілки молочних підприємств Вадим Чагаровський.

Він також уточнив, що Узбекистан був ринком збуту для українських молочних підприємств до початку повномасштабного вторгнення рф. Основні конкуренти на цьому ринку сьогодні - виробники з Росії та Білорусі, які мають перевагу - більш дешеву логістику.