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АНАЛІТИКА

ЄС може накласти санкції на Польщу за продовження ембарго на зерно з України – RMF FM

 

Європейський Союз розглядає можливість введення санкцій проти Польщі, якщо та продовжить обмеження на імпорт зерна з України після 15 вересня в односторонньому порядку, пише польська радіостанція RMF FM.

Більшість держав-членів ЄС виступає проти подовження ембарго на українське зерно Польщею, а у разі якщо такий крок буде вчинено, деякі країни можуть ухвалити санкції проти країни.

Європейська комісія вважає, що продовження Польщею ембарго на українське зерно порушує європейське законодавство. Це може призвести до накладання штрафних санкцій на Польщу.

За інформацією джерел RMF FM, у Варшаві є побоювання щодо торговельних контрзаходів, які можуть запровадити окремі країни ЄС. Йдеться, зокрема, про Німеччину, але загалом проти продовження виступають до 20 країн.

Також Польща допускає, що інші держави Східної Європи можуть відмовитися від підтримки ембарго після 15 вересня.

Неофіційно RMF FM дізналася, що, найімовірніше, проти рішення Єврокомісії не буде йти Румунія, але таке ж рішення можуть ухвалити й інші - Болгарія, Чехія, Словаччина й Угорщина.упають до 20 країн.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Польща, ЄС
 

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