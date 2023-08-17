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Україна максимально спростила реєстрацію сортів сільгоспрослин із каталогів ЄС та США
23:42 16.08.2023 |
Міністерство аграрної політики та продовольства запустило спрощену процедуру державної реєстрації сортів рослин, зареєстрованих у Європейському Союзі та Сполучених Штатах Америки. Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.
Тепер аграрії можуть впроваджувати в агротехнологію новітні сорти, які успішно пройшли державні тестування в ЄС чи США та внесені до загального каталогу сортів ЄС або підтверджені Міжнародною спілкою з охорони нових сортів рослин (UPOV).
За словами першого заступника міністра агрополітики Тараса Висоцького, тепер українським аграріям не потрібно втрачати кілька років на очікування щодо проходження експертизи сорту в Україні.
"Ми максимально спрощуємо реєстрацію сортів рослин. Заявник подає заявку на реєстрацію нового сорту. Співробітники Мінагрополітики самостійно встановлюють дані про наявність такого сорту у загальному каталозі сортів Євросоюзу або UPOV. Якщо його наявність підтверджено - рішення про державну реєстрацію приймається у 15-денний термін. На вимогу заявника кваліфікаційна експертиза сорту може не проводитися", - прокоментував Висоцький.
Перші 97 сортів сільськогосподарських культур уже внесено до Державного реєстру сортів рослин України за спрощеною процедурою.
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