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АНАЛІТИКА

Хорватія пропонує свої порти для вивезення українського зерна

 

Хорватія пропонує свою залізничну мережу та порти в Адріатичному морі для транспортування українського зерна альтернативними маршрутами у зв'язку з блокуванням Росією Чорноморської зернової ініціативи.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив держсекретар МЗС Хорватії Франо Матусіч на засіданні Генеральної Асамблеї ООН під час відкритих дебатів міністерського рівня, присвячених ситуації на тимчасово окупованих територіях України.

"Хорватія готова допомогти в пошуку нових маршрутів експорту українського зерна. Хорватські залізниці та порти в Адріатичному морі - це один з можливих альтернативних маршрутів", - сказав він.

За словами держсекретаря хорватського МЗС, рішення Росії не продовжувати угоду провокує загрозу голоду в багатьох куточках планети.

У своєму виступі Матусіч зазначив, що "Хорватія з перших днів російського вторгнення заявила, що стоїть на стороні України та її народу". Він наголосив, що "Хорватія готова підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно".

Як повідомлялося, Росія заявила про припинення продовження дії зернової угоди, яка була укладена 22 липня 2022 року у Стамбулі на 120 днів і кілька разів продовжувалась.

Президент Володимир Зеленський заявив, що зернова ініціатива може діяти й без участі РФ, а своїми діями про вихід із зернової угоди Росія зриває власні домовленості з Туреччиною та ООН, оскільки Україна з росіянами жодних угод не має.
Ключові теги: Хорватія
 

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