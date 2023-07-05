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АНАЛІТИКА

Ліван відкрив ринок для української дрібної рогатої худоби

 

Українські сільгосптоваровиробники зможуть експортувати до Республіки Ліван овець та кіз для забою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

"Так, відтепер можливий експорт з України в Республіку Ліван овець та кіз для забою. Відповідна форма ветеринарного сертифіката на експорт погоджена Держпродспоживслужбою з Міністерством сільського господарства Республіки Ліван", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сертифікат на експорт для забою овець та кіз з України до Республіки Ліван є третім сертифікатом, погодженим між Україною та Республікою Ліван. Раніше між компетентними органами обох країн були погоджені форми сертифікатів на експорт з України молока і молочних продуктів, а також великої рогатої худоби для забою.
Ключові теги: Ліван
 

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