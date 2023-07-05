Ліван відкрив ринок для української дрібної рогатої худоби

Українські сільгосптоваровиробники зможуть експортувати до Республіки Ліван овець та кіз для забою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

"Так, відтепер можливий експорт з України в Республіку Ліван овець та кіз для забою. Відповідна форма ветеринарного сертифіката на експорт погоджена Держпродспоживслужбою з Міністерством сільського господарства Республіки Ліван", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сертифікат на експорт для забою овець та кіз з України до Республіки Ліван є третім сертифікатом, погодженим між Україною та Республікою Ліван. Раніше між компетентними органами обох країн були погоджені форми сертифікатів на експорт з України молока і молочних продуктів, а також великої рогатої худоби для забою.