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Ліван відкрив ринок для української дрібної рогатої худоби
12:26 05.07.2023 |
Українські сільгосптоваровиробники зможуть експортувати до Республіки Ліван овець та кіз для забою.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
"Так, відтепер можливий експорт з України в Республіку Ліван овець та кіз для забою. Відповідна форма ветеринарного сертифіката на експорт погоджена Держпродспоживслужбою з Міністерством сільського господарства Республіки Ліван", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що сертифікат на експорт для забою овець та кіз з України до Республіки Ліван є третім сертифікатом, погодженим між Україною та Республікою Ліван. Раніше між компетентними органами обох країн були погоджені форми сертифікатів на експорт з України молока і молочних продуктів, а також великої рогатої худоби для забою.
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