Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Польща погодилася скасувати агроблокаду України після 15 вересня

 

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Україна та ЄС мають повернути регулярний товарообіг без обмежень, що були запроваджені раніше на вимогу Варшави.

Про це, як повідомляє кореспондент Європейської правди, він заявив на пресконференції в Києві.

Коментуючи наявні зараз обмеження у торгівлі України з ЄС, Дуда заявив, що вважає доцільним їхнє скасування. "Я сподіваюся, що ці рішення мають бути якнайшвидше скасовані", - сказав президент Польщі.

Термін дії нинішніх обмежень спливає 15 вересня, їхнє дострокове скасування не заплановане. Збереження обмежень на наступні майже два місяці необхідні для певної підготовки, що вже триває, додав Анджей Дуда: "Цей час потрібен для того, щоби уникнути явищ, які мають негативний суспільний вплив і напрацювати механізми, які дозволять без негативних явищ вести товарообмін і транзит".

Президент України Володимир Зеленський додав, що має підтвердження таких планів також від профільного єврокомісара з питань торгівлі Тьєррі Бретона.

"Ми подивимося, як буде все розблоковано, але він (комісар) пообіцяв мені, що після 15-го вересня не може бути продовжено блокувань", - заявив Зеленський.

Як відомо, не всі країни ЄС підтримують таку, позицію. Зокрема, Румунія проситиме ЄС продовжити обмеження українського агроімпорту до кінця року. 5 червня Європейська комісія продовжила заборону до 15 вересня.
Ключові теги: Польща
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,0042
  0,0183
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6989  0,04 0,11 37,3968  0,05 0,13
EUR 40,2889  0,11 0,27 41,1482  0,13 0,33

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес