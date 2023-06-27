Фінансові новини
- |
- 27.06.23
- |
- 17:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна та Британія домовляються спільно відстежувати викрадене загарбниками зерно
08:43 27.06.2023 |
Україна та Британія обговорюють питання співпраці з метою відстежування зерна, яке росіяни крадуть з тимчасово захоплених територій нашої країни.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Мінагрополітики.
"Сторони обговорили співпрацю у процесі відслідковування краденого зерна з окупованих територій України", - йдеться в повідомленні.
Це питання розглядалося на зустрічі першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького з державним міністром у міністерстві довкілля, продовольства та сільських справ Великої Британії Марком Стівеном Спенсером.
Зазначається, що також була обговорена можливість проведення моніторингу якості ґрунтів, які були затоплені після руйнування дамби Каховського водосховища, а також оцінки ґрунтів на розмінованих територіях.
Спенсер висловив підтримку українським аграріям та народу України. Своєю чергою Висоцький подякував колезі за допомогу та співпрацю.
Як повідомляв Укрінформ, за оцінками Української зернової асоціації, від початку повномасштабного вторгнення РФ з тимчасово захоплених територій було вкрадено близько 4 млн т зерна.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Батіг і пряник для Банкової. Як ЄС (не)даватиме Україні 50 млрд євро
ТОП-НОВИНИ
|НКРЕКП підвищила максимальні price caps на енергоринку на 50-80% залежно від годин споживання
|Євросоюз просуватиме українську формулу миру, - Боррель
|ЄС збільшив на 3,5 млрд євро обсяг фонду, з якого фінансують зброю для України
|У Нацбанку прогнозують зниження облікової ставки
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|АРМА поскаржилася на блокування передачі активів в управління російським власником
|Європейські норми у сільському господарстві: Україна спростила сертифікацію насіння
|Лише половина українських міні-НПЗ мають ліцензії
|Нафта перейшла до падіння, Brent подешевшала до $72,9 за барель
|Україна отримала від Світового банку та донорів вже $22 мільярди, – Мінфін
|В Україні немає дефіциту електроенергії - Міненерго
|Український елеваторний ринок незабаром вимушено перейде від зберігання до переробки - топменеджер Solagro
Бізнес
|Учені створили новий тип пам'яті, яка значно прискорить штучний інтелект
|Mercedes-Benz представив концепт Vision One-Eleven
|OpenAI, Google DeepMind та інші ШІ-стартапи увійшли до 100 найвпливовіших компаній року за версією журналу Time
|Японські фахівці змогли на порядок збільшити потужність напівпровідникового лазера. Тепер він здатний різати метал
|Google проводить внутрішнє тестування сервісу Playables, який дасть змогу грати в онлайн-ігри на YouTube, зокрема й на мобільних пристроях
|Тепер справді безконтактна оплата: у найближчі 5 років радіус дії NFC збільшиться в 6 разів
|Google запускає безоплатний курс про розділ штучного інтелекту Machine Learning