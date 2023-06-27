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АНАЛІТИКА

Україна та Британія домовляються спільно відстежувати викрадене загарбниками зерно

 

Україна та Британія обговорюють питання співпраці з метою відстежування зерна, яке росіяни крадуть з тимчасово захоплених територій нашої країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Мінагрополітики.

"Сторони обговорили співпрацю у процесі відслідковування краденого зерна з окупованих територій України", - йдеться в повідомленні.

Це питання розглядалося на зустрічі першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького з державним міністром у міністерстві довкілля, продовольства та сільських справ Великої Британії Марком Стівеном Спенсером.

Зазначається, що також була обговорена можливість проведення моніторингу якості ґрунтів, які були затоплені після руйнування дамби Каховського водосховища, а також оцінки ґрунтів на розмінованих територіях.

Спенсер висловив підтримку українським аграріям та народу України. Своєю чергою Висоцький подякував колезі за допомогу та співпрацю.

Як повідомляв Укрінформ, за оцінками Української зернової асоціації, від початку повномасштабного вторгнення РФ з тимчасово захоплених територій було вкрадено близько 4 млн т зерна.
Ключові теги: Британія
 

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