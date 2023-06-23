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АНАЛІТИКА

У Польщі обшукали 222 фірми у справі про ввезення зерна з України

 

У Польщі в рамках справи про ввезення до країни українського зерна за дорученням Жешувської прокуратури співробітники Національної податкової адміністрації провели обшуки у 222 компаніях та митних установах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Розслідування щодо українського зерна, яке імпортується до Польщі, проводить Воєводська прокуратура в Жешуві. Вона вже взяла на себе десятки підготовчих проваджень для подальшого розслідування. І саме за її наказом у четвер діяли співробітники Національної податкової адміністрації.

"222 обшуки були проведені в штаб-квартирах імпортерів зерна та митних установах по всій країні", - повідомила в п'ятницю прокурор Ганна Бернат-Ложанська, прессекретар Жешувської регіональної прокуратури.

В результаті цих заходів було вилучено велику фінансову та бухгалтерську документацію, докази прикордонного контролю, носії інформації, ділову кореспонденцію та понад 1 000 тонн зерна, яке, ймовірно, не відповідало заявленому в митній декларації, повідомила Бернат-Ложанська.

Прессекретар голови Національної податкової адміністрації Юстина Пасечинська повідомила, що в операції брали участь понад 800 співробітників.

В інтересах слідства подробиці про проведені обшуки не розголошуються.

Прокуратура Жешува долучила до розслідування провадження, які раніше вели інші прокуратури по всій країні, а також повідомлення, підготовлені митною та податковою службами. Слідчі розслідують усі випадки шахрайства, пов'язані з якістю українського зерна, яке імпортувалося як технічне або промислове, і могло бути використане для виробництва продуктів харчування або кормів для тварин.

Імпортери, які декларували використання зерна в технічних цілях, сподівалися обійти процедури і уникнути спеціалізованого тестування з боку інспекцій, відповідальних за перевірку такої продукції.

2 травня Європейська крмісія ухвалила виняткові та тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту обмеженої кількості товарів з України.

Було тимчасово заборонене ввезення до п'яти країн ЄС чотирьох сільськогосподарських продуктів - пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику - походженням з України.

Єврокомісія заявила, що заходи спрямовані на усунення логістичних проблем, пов'язаних з цими продуктами в Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині.
Ключові теги: Польща
 

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