Канада відкрила ринок для українського молока та молочних продуктів

Українські виробники молока та молочних продуктів відтепер можуть експортувати продукцію в Канаду.

Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.

"Завдяки спільній роботі Держпродспоживслужби та МЗС відкрито новий ринок для збуту продуктів українського виробництва, а саме молока та молочних продуктів до Канади", - йдеться в повідомленні.

З формою сертифіката для експорту зазначеного товару можна ознайомитись на офіційному сайті Держпродспоживслужби за посиланням.

Наразі українські виробники молока і молокопродуктів можуть експортуватися на ринки 31 країни, а саме - Європейського Союзу, Євразійського Союзу, Азербайджану, Алжиру, Аргентини, Боснії та Герцоговини, Великої Британії, Домініканської Республіки, Ізраїлю, Іраку, Йорданії, Канади, Китаю, Лівії, Марокко, Молдова, ПАР, Туреччини, Чорногорії, Японії, тощо.