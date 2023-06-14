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Канада відкрила ринок для українського молока та молочних продуктів
17:23 14.06.2023 |
Українські виробники молока та молочних продуктів відтепер можуть експортувати продукцію в Канаду.
Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.
"Завдяки спільній роботі Держпродспоживслужби та МЗС відкрито новий ринок для збуту продуктів українського виробництва, а саме молока та молочних продуктів до Канади", - йдеться в повідомленні.
З формою сертифіката для експорту зазначеного товару можна ознайомитись на офіційному сайті Держпродспоживслужби за посиланням.
Наразі українські виробники молока і молокопродуктів можуть експортуватися на ринки 31 країни, а саме - Європейського Союзу, Євразійського Союзу, Азербайджану, Алжиру, Аргентини, Боснії та Герцоговини, Великої Британії, Домініканської Республіки, Ізраїлю, Іраку, Йорданії, Канади, Китаю, Лівії, Марокко, Молдова, ПАР, Туреччини, Чорногорії, Японії, тощо.
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