Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Країни G7 працюють над схемою стримування крадіжки українського зерна

 

Країни "Великої сімки" працюють над схемою, яка б дозволила стримувати крадіжку українського зерна росіянами.

Про це заявив міністр продовольства та сільського господарства Великої Британії Марк Спенсер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За його словами, Британія очолить роботу над цією схемою. При цьому країна тісно співпрацює з Україною у її розробці.

"Ми вважаємо, що хімічна ідентифікація буде ефективним засобом стримування подальшої крадіжки українського зерна", - розповів Спенсер.

Крадіжка українського зерна

Нагадаємо, ще у травні минулого року українські чиновники заявляли про те, що Росія краде зерно на тимчасово окупованих територіях нашої країни. Цю інформацію, зокрема, підтверджував глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Він розповідав, що вкрадене зерно росіяни постачають у Сирію. Вони проводять такі постачання через тимчасово окупований Крим.

Викрадення зерна продовжується на тлі часткового блокування експорту українських сільгосптоварів морем через вторгнення росіян.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,3570
  0,0512
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 09:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7985  0,03 0,08 37,3073  0,02 0,05
EUR 38,2337  1,39 3,51 38,9811  1,44 3,56

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес